Guilherme Arantes faz cirurgia após ser visto em cadeira de rodas

Poucas semanas após ter sido flagrado em uma cadeira de rodas, Guilherme Arantes passa por cirurgia. Saiba o que aconteceu

O cantor e compositor Guilherme Arantes foi submetido a uma cirurgia no quadril no dia 5 de janeiro de 2024. O procedimento aconteceu poucas semanas após ele ter sido flagrado usando uma cadeira de rodas ao desembarcar em um aeroporto da cidade de São Paulo no final de novembro de 2023.

Segundo o site G1, o artista fez uma cirurgia de artroplastia do quadril na Santa Casa de Batatais, em São Paulo, por causa de um problema na cabeça do fêmur e está bem . O procedimento foi bem sucedido e ele já iniciou a fisioterapia.

Além disso, Guilherme Arantes já se pronunciou sobre a cirurgia em uma coletiva de imprensa no hospital e contou que está bem. “Eu estou muito motivado para retomar a vida normal. Esses últimos exercícios que a gente está fazendo já estão sendo prazerosos, porque eu já estou me enxergando novamente caminhando normalmente, com aquela mesma dinâmica, o desembaraço de você botar um tênis e sair andando”, afirmou ele.

O artista sentia dores fortes no quadril e decidiu fazer a cirurgia. “Chegou o ponto que eu falei: ‘Não tem condição de fazer show de nada. Para tudo e vamos operar’. E aqui estamos nós, mas eu estou muito feliz porque foi uma escolha muito sábia”, declarou.

Guilherme Arantes explica porque quase não aparece na TV

Compositor de clássicos como Planeta Água, Cheia de Charme e Meu Mundo e Nada Mais, Guilherme Arantes segue ativo e faz shows por todo o Brasil. Recentemente, Guilherme Arantes explicou porque faz raras aparições na televisão, mesmo recebendo convites dos principais programas no ar.

"Me perguntam por que evito fazer televisão. É que tenho percebido que minha imagem pode trazer danos à audiência da TV, pode trazer danos a mim. Ficou bem complicado agora, com interatividade e o voyeurismo invasivo, científico, dos talks shows. E sei que os programas de TVs vivem na corda bamba, lutando desesperadamente por audiência. Não quero constranger o público, também, já que hoje em dia as pessoas são todas muito bonitas nas redes sociais. Esta é a época de ouro da humanidade em que os seres humanos são todos simplesmente maravilhosos e todos muitos virtuosos, com seus milhões de seguidores", disse ele ao 'Estadão'.