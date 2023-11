Recluso aos 70 anos, Guilherme Arantes desembarca em cadeira de rodas

Guilherme Arantes desembarca em cadeira de rodas; flagra raro foi realizado nesta quarta-feira, 22

Um dos grandes ícones da MPB, o cantor Guilherme Arantes foi flagrado em um momento raro nesta quarta-feira, 22. É que ele foi clicado enquanto desembarcava no Aeroporto de Congonhas em São Paulo.

Com dificuldades de locomoção, o artista de 70 anos precisou da ajuda de uma cadeira de rodas. Muito discreto sobre sua vida pessoal, ele é mais visto nos palcos, onde se apresenta com grande sucesso há quase cinco décadas.

Compositor de clássicos como Planeta Água, Cheia de Charme e Meu Mundo e Nada Mais, ele segue ativo e faz shows por todo o Brasil. No último final de semana, ele se apresentou em Bragança Paulista, no interior de São Paulo.

Recentemente, Guilherme Arantes explicou porque faz raras aparições na televisão, mesmo recebendo convites dos principais programas no ar. "Me perguntam por que evito fazer televisão. É que tenho percebido que minha imagem pode trazer danos à audiência da TV, pode trazer danos a mim. Ficou bem complicado agora, com interatividade e o voyeurismo invasivo, científico, dos talks shows. E sei que os programas de TVs vivem na corda bamba, lutando desesperadamente por audiência. Não quero constranger o público, também, já que hoje em dia as pessoas são todas muito bonitas nas redes sociais. Esta é a época de ouro da humanidade em que os seres humanos são todos simplesmente maravilhosos e todos muitos virtuosos, com seus milhões de seguidores", disse ele ao 'Estadão'.

Cantor já revelou romance com famosas

Guilherme Arantes, que gravou participação no programa Agora é Tarde com Danilo Gentili, e fez revelações surpreendentes sobre sua carreira e sua vida pessoal em bate-papo com o humorista. “Eu fiquei com a Elis Regina e a Rita Lee quando era mais novo”, contou o músico, ao relembrar algumas das famosas mulheres com quem já se envolveu no passado.