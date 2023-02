Grazi Massafera se derrete ao mostrar mimo que ganhou da filha Sofia

Atriz Grazi Massafera compartilha com os fãs momento especial e surpresa que recebeu da filha Sofia ao acordar, neste domingo, 19

A atriz Grazi Massafera (40) usou as redes sociais neste domingo, 19, para mostrar um momento encantador com a filha Sofia.

Pelos stories do Instagram, a artista, que viveu a personagem Débora, mãe de Chiara (Jade Picon) em Travessia, exibiu o mimo que ganhou da herdeira, de 10 anos, fruto do relacionamento com o ator Cauã Reymond, atualmente casado com Mariana Goldfarb.

Ao acordar pela manhã, Grazi foi surpreendida por Sofia com um café na cama, com direito a panqueca, frutas picadas e suco natural. "Ela me traz café na cama", babou Massafera, usando um emoji de coração. "De hoje mais cedo", escreveu ainda na postagem.

Recentemente, Mariana Goldfarb comentou sobre sua relação com a enteada. A modelo publicou um clique das duas coladinhas e disse: "Lembra daqueles termômetros que usávamos na boca quando éramos pequenininhos? Lembra da queda deles no chão? Então, acho que o amor quando aparece é em tudo semelhante à forma física do mercúrio no mundo. Quando o vidro do termômetro se quebra, o elemento químico se espalha e então ele fica se dividindo pelos salões de todas as festas. Mercúrio se multiplicando. Acho que deve ser isso uma das cinco mil explicações possíveis para o amor."

Confira o mimo que Grazi Massafera ganhou da filha Sofia:

Grazi Massafera posta fotos de viagem e suposto affair comenta

O modelo Marlon Teixeira decidiu movimentar as redes sociais! Há um tempo está circulando pela internet que ele e a atriz Grazi Massafera estariam vivendo um affair, então, para aumentar ainda os boatos, ele comentou em uma publicação.

Completamente apaixonado, o modelo ficou babando nas fotos de biquíni que a atriz publicou durante sua viagem pela Bahia. “Oo Rita”, escreveu Marlon, completando com um emoji de espanto e outro babando pelas fotos.

