Mariana Goldfarb se derrete ao posar com filha de Cauã Reymond e Grazi Massafera: ''Amor''

Modelo Mariana Goldfarb posta lindo clique com a enteada Sofia na praia e comenta sobre relação das duas em reflexão sobre o amor

Na manhã desta sexta-feira, 03, a modelo Mariana Goldfarb (32) encheu seu feed de amor ao publicar um registro encantador ao lado de sua enteada, Sofia, de 10 anos!

Em seu feed no Instagram, a esposa de Cauã Reymond (42) compartilhou foto com a herdeira do ator, do relacionamento com a atriz Grazi Massafera (40). Ao legendar a publicação, a influenciadora digital falou sobre a relação que construíram.

No clique, as duas aparecem coladinhas, e Mariana fez uma reflexão sobre o amor. "Lembra daqueles termômetros que usávamos na boca quando éramos pequenininhos? Lembra da queda deles no chão? Então, acho que o amor quando aparece é em tudo semelhante à forma física do mercúrio no mundo", iniciou ela.

"Quando o vidro do termômetro se quebra, o elemento químico se espalha e então ele fica se dividindo pelos salões de todas as festas. Mercúrio se multiplicando. Acho que deve ser isso uma das cinco mil explicações possíveis para o amor", disse ainda Goldfarb.

"Amor não faz conta de dividir, só de multiplicar", disse Clara Maia nos comentários. "Que incrível essa relação toda!!!! Parabéns a todos os envolvidos, quem mais ganha nisso tudo é quem tem que ganhar: essa “pequena” aí!", destacou Fernanda Gentil.

"Ahhh que lindas!", elogiou uma seguidora. "Sua cara", comparou outra. "@cauareymond você é o homem mais sortudo que existe nesse universo. Uma mulher como a @marianagoldfarb tá tão difícil de encontrar. Que Deus abençoe vocês", disse mais uma.

Confira a foto de Mariana Goldfarb com a enteada, Sofia:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mariana Goldfarb (@marianagoldfarb)

Mariana Goldfarb conta que já sofreu assédio sexual

Mariana Goldfarb, esposa de Cauã Reymond, revelou que já sofreu assédio em seu podcast C/Alma. Em entrevista para Patrícia Kogut, do jornal O Globo, a influenciadora digital relembrou a conversa que teve com Camila Coutinho sobre o episódio. Ela disse que estava em um provador de shopping quando o vendedor tocou em suas partes íntimas.

“Eu só estava dentro do provador experimentando a roupa que ia comprar. Só falando quantas vezes forem necessárias a gente consegue se livrar dessas culpas”, contou ela, que continuou: “Já rolaram várias vezes. A última vez que rolou muito forte tem cinco anos, que foi nessa loja. Aconteceu no meio do horário comercial. Nunca mais voltei ao shopping nem me lembro do rosto da pessoa. Se eu voltasse a essa loja, não conseguiria identificar o rosto dele. Foi apagado da minha memória. Antes já tinha acontecido em local de trabalho inúmeras vezes. Modelo tem muito pouco valor, é uma profissão pouco respeitada. E na época eu trabalhava muito como modelo. As mulheres de maneira geral são desrespeitadas”.

