Mariana Goldfarb conta que já sofreu assédio sexual: ''Você convive com medo, culpa''

Modelo Mariana Goldfarb, esposa de Cauã Reymond, relembra assédios sexuais e conta que ainda pretende denunciar

A modelo Mariana Goldfarb (32), esposa de Cauã Reymond (42), revelou que já sofreu assédio em seu podcast C/Alma.

Em entrevista para Patrícia Kogut, do jornal O Globo, a influenciadora digital relembrou a conversa que teve com Camila Coutinho sobre o episódio. Ela disse que estava em um provador de shopping quando o vendedor tocou em suas partes íntimas.

“Eu só estava dentro do provador experimentando a roupa que ia comprar. Só falando quantas vezes forem necessárias a gente consegue se livrar dessas culpas”, contou ela, que continuou: “Já rolaram várias vezes. A última vez que rolou muito forte tem cinco anos, que foi nessa loja. Aconteceu no meio do horário comercial. Nunca mais voltei ao shopping nem me lembro do rosto da pessoa. Se eu voltasse a essa loja, não conseguiria identificar o rosto dele. Foi apagado da minha memória. Antes já tinha acontecido em local de trabalho inúmeras vezes. Modelo tem muito pouco valor, é uma profissão pouco respeitada. E na época eu trabalhava muito como modelo. As mulheres de maneira geral são desrespeitadas”.

Ela afirmou que anda com medo e comentou sobre o medo de fazer a denúncia. "Depois desta vez do shopping, eu andei tão escaldada... Eu sei lá, ando com medo, não deixo muito se aproximarem. Não denunciei esse cara nem do trabalho. Poderia ter. Às vezes me sinto muito irresponsável, porque o que esse cara fez comigo... Eu não fui a primeira. Eu procuro ferramentas que me botem para agir, que me botem para denunciar um cara desse. A gente tem medo de denunciar um cara que abusou da gente. Eu ainda estou entendendo o porquê. Que medo é esse?", questionou.

Mariana ainda disse que trata o abuso em terapia e a importância de falar sobre o tema. “Vamos nos curando juntas. Me fez muito bem, porque senti que não estava sozinha. Por mais que a gente veja, infelizmente, esse tipo de notícia o tempo todo, ter alguém ali também disposta a abrir uma coisa tão delicada num podcast é muito forte.”

“Para quem sofreu abuso, isso não vai embora. Você convive com aquilo, com medo, com culpa. E se eu tivesse agido de outra forma? E se tivesse denunciado, ido à polícia? E se eu tivesse feito alguma coisa? Por que eu não fiz nada? Será que estava com uma roupa inadequada? Esse pensamento machista, né? Será que fiz alguma coisa que deu a entender que o cara podia fazer isso?”, refletiu a modelo.

“Esse homem da loja não tenho como, porque não sei o nome dele, não me lembro nada, não sei nada. Fiquei completamente paralisada. Mas do trabalho eu posso denunciar ainda. É uma coisa que venho trabalhando, juntamente com minha analista, para conseguir fazer isso de uma maneira correta e consciente, mas para fazer. Queria poder te falar assim: ‘É esta pessoa aqui, nome, sobrenome, CPF e tal’. Mas não consigo fazer isso ainda”, finalizou Goldfarb.

Mariana Goldfarb se revolta com famosos que não se pronunciaram sobre ataques no DF

A modelo Mariana Goldfarb não exitou em falar tudo o que pensava sobre os atos terroristas que aconteceram em Brasília no início do ano.

A esposa de Cauã Reymond intimou os famosos a se posicionarem sobre a destruição que aconteceu. "Cadê essas pessoas?", questionou. O discurso não se limitou às celebridades e também se dirigiu a seus seguidores. "Aqui nesse Instagram ninguém vai ficar batendo palma para maluco, não. Se você é conivente com isso, se você achar que isso maneiro, que isso é ok, que isso foi um ato democrático, amor, beijo, tchau. Aperta ali o deixar de seguir porque eu não faço questão de ter você aqui comigo, não", disse ela.

