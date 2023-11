Grávida, namorada de João Gomes desabafa após cirurgia: ‘Contrações'

Namorada de João Gomes, Ary Mirelle conta como se sentiu após passar por cirurgia durante a gravidez

A influenciadora digital Ary Mirelle, que é a namorada do cantor João Gomes, revelou como se sentiu após passar por uma cirurgia durante a gravidez. Ela espera o nascimento do primeiro filho, Jorge, e precisou ser operada na tarde de quinta-feira, 9.

Na manhã desta sexta-feira, 10, ela contou como se sentiu após o procedimento. “Ontem ainda fiquei tendo umas contrações e sentindo dor, tive que tomar uns remédios e consegui dormir tranquila. Acordei melhor, pedindo a Deus que não volte”, disse ela. Logo depois, ela anunciou que já teve alta hospitalar e estava em casa.

Ary e João mostraram fotos após o procedimento para contar para os fãs que deu tudo certo. Isso porque eles corriam o risco do bebê nascer antes do previsto por causa da interferência cirúrgica.

“A cirurgia deu certo, graças a Deus eu e Jorge estamos bem. Obrigada meu amor, João Gomes, por não ter soltado minha mão e por não ter parado de falar um segundo. Eu e Jorge te amamos, você já é um paizão”, disse ela.

Antes disso, a influencer contou qual foi a cirurgia que precisou realizar. Ela fez uma cerclagem uterina, que é realizada para evitar o parto prematuro. "Não falei nada pra preservar mesmo. Mas vou ter que fazer uma cerclagem de emergência, porque ela é feita no começo da gestação, e eu já estou com 27 semanas. É um pouco mais arriscado porque a bolsa pode estourar, porque o procedimento empurra ela. Por estar sendo feito tardiamente, é um pouco arriscado", disse ela.

Namorada de João Gomes já mostrou sua barriga de grávida

Namorada do cantor João Gomes, a influenciadora digital Ary Mirelle agitou as redes sociais há pouco tempo ao exibir o seu corpo real durante a gravidez. Sem filtro ou edições, ela mostrou realidade das mudanças em suas curvas enquanto espera o nascimento do primeiro filho.

Nas redes sociais, ela mostrou um vídeo exibindo vários ângulos das mudanças em seu corpo durante a gestação. Só de lingerie, ela mostrou sua barriga em crescimento e suas novas curvas. Inclusive, ela falou sobre pequenas imperfeições que apareceram nesse processo.

"Já tive medo de ter estrias, já tive medo das manchas, já quis evitar as dobrinhas... hoje são minhas marcas mais lindas, a marca do meu maior amor. Que vocês possam se amar com o buchinho de vocês, com as estrias que aparecem, com as manchas mais escuras na pele, com a celulite… Vocês são lindas", disse ela.

Ao ver a mensagem dela, João Gomes fez questão de elogiar a amada. "Cada vez mais gostosa... te amoo", afirmou.