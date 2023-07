Grávida, namorada de João Gomes exibe a barriguinha em nova foto

Namorada de João Gomes, Ary Mirelle celebra a gravidez ao exibir a sua barriguinha em crescimento em passeio ao ar livre

A influenciadora digital Ary Mirelle, que é a namorada do cantor João Gomes, encantou seus fãs ao mostrar o quanto a sua barriga de grávida já cresceu! Neste domingo, 30, ela foi passear nas margens do Rio São Francisco e aproveitou o lindo dia de sol para registrar as suas novas curvas no feed do Instagram.

Na imagem, ela surgiu de calça branca e top bege enquanto ostentava a barriga saliente durante a gestação do primeiro filho. “Aquele sonho de menina hoje aconteceu”, disse ela na legenda.

Há poucos dias, Ary e João Gomes fizeram o chá revelação do primeiro filho e descobriram que vão ter um menino, que recebeu o nome de Jorge. “Vai vir nosso Jorginho... Nosso vaqueirinho... Eu te amo gatinha, Ary Mirelle”, disse ele na legenda. Antes do chá revelação, Ary já tinha revelado a escolha do nome do bebê e o significado. “Se for menino, vai ser Jorge... Jorge é guerreiro, determinado e seguro de si", disse ela há pouco tempo.

Há pouco tempo, Ary Mirelle contou como descobriu a gestação. Ela contou que teve alguns sinais da gravidez em seu corpo antes de fazer o teste.“Estava dormindo e com muita fome, já sentindo o corpo mudar. No dia 5 [de junho] senti uma dor de cabeça forte. Minha amiga disse para fazer o teste, e vi que minha menstruação estava atrasada há 3 dias. Fiz quatro vezes o teste, mas só caiu a ficha escutando o batimento do coraçãozinho”, disse ela no site do jornalista Leo Dias.

João Gomes aparece sem camisa

O cantor João Gomes arrancou elogios dos seguidores das redes sociais ao compartilhar uma foto exibindo seu corpo. Ele aproveitou o dia ensolarado para ir à praia dar um mergulho no mar. No clique, o artista aparece na praia de Canoa Quebrada, no Ceará, sem camisa e com uma bermuda, após se refrescar na água.

Ao dividir a imagem, ele aproveitou para brincar com a própria aparência. "Um rapaz de uma beleza duvidosa", disse ele na legenda da publicação, divertindo os fãs.

A foto de João recebeu diversos elogios. "Minha nossa senhora, que gatinho", se derreteu Ary Mirelle, a namorada do cantor. "Primeira vez que vejo sereio andando pela praia", disse humorista Whindersson Nunes. "Lindo", comentou uma seguidora. "A beleza é duvidosa, mas a gente ama", confessou uma fã.