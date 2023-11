Grávida, namorada de João Gomes, passa por cirurgia no útero: "Estamos bem"

Grávida de seu primeiro filho com o cantor João Gomes, Ary Minelle passa por uma cirurgia para previnir o nascimento prematuro do bebê

Nesta quinta-feira, 9, Ary Mirelle, namorada do cantor João Gomes, passou por uma cirurgia no colo do útero. Grávida de Jorge, primeiro filho do casal, ela precisou ser submetida ao procedimento para evitar o nascimento prematuro de seu bebê.

Em seu Instagram, a influenciadora digital contou que sua cirurgia foi um sucesso. Ela apareceu deitada na maca do hospital ao lado de seu amado e aproveitou para tranquilizar seus fãs. "A cirurgia deu certooo, graças a Deus eu e Jorge estamos bem. Obrigada @steniogalvaof por ter me ajudado a ficar confiante e por ter dado o seu melhor, tenho certeza que não poderia ter escolhido pessoa melhor", iniciou Ary.

Por fim, ela não deixou de mencionar seu namorado e lhe agradecer pelo apoio. "Obrigada meu amor @joaogomescantor por não ter soltado minha mão e por não ter parado de falar 1 segundo kkkkkk. Eu e Jorge te amamos, você já é um paizão", declarou.

O procedimento se trata de uma cercleragem uterina, que é evita o parto prematuro do feto. Com ela, o colo do útero é costurado com alguns pontos, evitando que ele dilate antes da hora certa no nascimento do bebê. O cantor explicou que o procedimento foi necessário uma vez que o colo do útero de sua namorada é muito baixo e seu bebê estava ficando pesado.

João Gomes adiou lançamento de projeto para ficar com a namorada

O anúncio da cirurgia foi feita na noite da última quarta-feira, 8, quando João Gomes disse que estava pegando um voo de emergência para ir ao encontro de Ary Mirelle. Ele declarou que o lançamento de seu CD, que aconteceria nesta quinta-feira, havia sido adiado para que ele pudesse se dedicar à sua família.

"Eu não quero que ela fique sozinha lá. O neném pode nascer e não tem clima para CD. Amanhã vou me dedicar muito a isso. Meu papel como pessoa, como pai e eu não quero estar longe quando ela está sofrendo. Só tinha expectativa de ir para casa daqui a umas duas semanas, mas vou precisar ir antes. Como eu falo que tudo é no tempo de Deus", disse o artista.