Grávida do sexto filho, Leticia Cazarré fica doente e revela diagnóstico

Esposa de Juliano Cazarré, Leticia Cazarré, fica doente e conta o que está acontecendo; a mulher do ator está esperando o sexto filho deles

A esposa do ator Juliano Cazarré, Leticia Cazarré, está doente. Grávida do sexto filho deles, a bióloga e stylist compartilhou nesta terça-feira, 19, o que está acontecendo com ela e qual foi o diagnóstico dado pelos médicos.

Com uma rotina intensa de criar cinco filhos, sendo um deles, Maria Guilhermina, de 1 ano, uma bebê que necessita de vários cuidados médicos por conta de uma cardiopatia, Leticia Cazarré sempre se mostra muito disposta, mas dessa vez contou que está com a saúde fragilizada.

"Continuo nada bem, mas graça a Deus sendo muito bem cuidada, com minha mãe por perto, meu marido maravilhoso faz canja às 22h quando eu ligo voltando da consulta de urgência ao otorrino. E minha amiga e hemato Tuane Villela que, junto com meu obstetra, me atende a qualquer hora e diz para que lado eu preciso correr", falou ela.

E explicou o que está acontecendo: "Por enquanto o diagnóstico é uma sinusite aguda, importante, com muita inflamação da face, chegando aos poucos no ouvido. Agora 14 dias de antibiótico e (expectativa) de repouso, além de continuar peregrinando entre médicos até o fim de semana".

Grávida pela sexta vez, Leticia Cazarré está esperando um menino, que se chamará Estêvão. O bebê deverá nascer em 1 de março de 2024 e ela pretende ter um parto cesariana, como foi o nascimento dos seus filhos mais novos.

Juliano Cazarré fala sobre o sexto filho

O ator Juliano Cazarré participou do programa Encontro, da Globo, na manhã desta sexta-feira, 8, e falou sobre a novidade de que será pai pela sexta vez. Ele e a esposa, Leticia Cazarré, anunciaram nesta semana que ela está grávida do sexto filho do casal. Agora, ele defendeu a postura do casal de não evitar filhos.

Na atração global, ele contou sobre a decisão do casal de não usar métodos para evitar gestações. "A gente está feliz, não imaginava que viria tão rápido. Estamos felizes em ter sido agraciados com mais essa vida para cuidar. Eu já falei isso aqui algumas vezes, a gente não evita filho, é a nossa postura. A gente está aberto para que a vida possa acontecer. A vida quer viver. A gente sabia que poderia vir. Talvez quisesse que viesse mais para a frente, mas ficamos felizes com a noticia”, afirmou ele. Vale lembrar que o ator é católico e decidiu seguir os preceitos da religião que não permite o uso de métodos contraceptivos para evitar gestações.

Então, o ator ainda comentou sobre a reação dos outros filhos com a família aumentando. "A reação delas é a melhor, todo mundo feliz aqui em casa. Todo mundo muito empolgado. Os mais velhos, Vicente e Inácio, estão muito felizes, e torcendo para saber se é um menino ou menina. O Gaspar beija a barriga da mamãe e conversa com o bebê”, disse ele.