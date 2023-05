Fúlvio Stefanini revela susto com a saúde: 'Não conseguia me mexer'

Fúlvio Stefanini surpreende ao revelar detalhes de infecção causada por bactéria em seu corpo: 'Foi uma coisa estranha'

O ator Fúlvio Stefanini (83), que pode ser visto na reprise da novela Chocolate com Pimenta, da Globo, surpreendeu ao contar detalhes de quando foi hospitalizado com uma infecção por bactéria em seu corpo. O caso aconteceu em 2020, mas só agora ele revelou como tudo aconteceu.

Em uma participação no programa Encontro, da Globo, o artista contou que ficou praticamente paralisado antes de receber o diagnóstico. “Foi uma coisa estranha, estava sentado à beira da cama no final de tarde. Levantei, de repente, tive uma sensação como se eu tivesse levado uma grande pancada nas costas. Foi uma coisa terrível, a gente chama de pontada nas costas. Me deixou imóvel. Me apoiei na parede, não sabia o que fazer, meu filho veio correndo”, disse ele.

E completou: “Não conseguia me mexer, literalmente. Ele foi me ajudando a deitar e a dor foi aumentando muito. Eu não conseguia deitar. Fiquei de pé. Fui à outra sala que tem a cadeira do papai, consegui sentar ali, fiquei um tempo, tomei um anti-inflamatório. A medida que o tempo passava, piorava”.

Então, ele procurou um hospital. “Cheguei inconsciente. Me colocaram numa cadeira de rodas, nãome lembro de mais nada. Sei que fui para a UTI, mas não me lembrava mais. Fiquei quatro dias na UTI, descobriu-se que era uma infecção causada por uma bactéria que habita na nossa pele. Todos temos. Se você estiver com a imunidade baixa, ela pode entrar na circulação e foi o que aconteceu comigo”, disse ele, e completou: “Fiquei mais 12 dias no hospital, sendo 16 no total. Fui me recuperando, fui para casa com homecare, me tratei por um mês. Se eu tivesse esperado um pouco mais, talvez não estivesse mais aqui hoje”.

Eliana fala sobre a saúde do pai

A apresentadora Eliana (50) atualizou o estado de saúde de seu pai, José Bezerra, de 92 anos. A famosa compartilhou um vídeo fazendo uma reflexão e aproveitou para falar como o avô de seus filhos estão.

Nos últimos dias, a famosa pediu orações para o pai dizendo que ele estava internado na UTI. Mais uma vez, ela pediu que os fãs enviassem energias positivas para ele e contou que ele segue no hospital.

"Muito obrigada pelas orações, meu pai segue na UTI, mas está melhor. Tenho fé que logo, logo ele estará aqui em casa. Um final de semana abençoado pra nós", disse a artista do SBT.