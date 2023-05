Eliana posta reflexão e pede orações para o pai, que está internado

Apresentadora Eliana compartilha mensagem positiva na web e pede apoio aos seguidores para seu pai, que está internado na UTI

Nas redes sociais, nesta quinta-feira, 18, a apresentadora Eliana (50) pediu apoio e energias positivas de seus seguidores para seu pai. A artista revelou que José Bezerra está internado na UTI.

Em publicação em sua conta oficial no Instagram, a famosa compartilhou uma imagem com a frase "'Nossos sonhos são rascunhos, o original está nas mãos de Deus'. Vai ficar tudo bem". Na legenda do post, Eliana escreveu:"Peço orações para meu pai que está na UTI. Muito obrigada".

Em agosto de 2022, o pai da apresentadora sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC). No ano passado, Eliana já havia contado que os pais voltaram a conviver após 18 anos separados em post de comemoração de aniversário. Na época, Eliana confessou que estava muito feliz de comemorar o aniversário ao lado dos pais. "Sobre ontem no jantar aqui em casa com muito amor e significados: 1- na paz com meu amor; 2 - realizada em ver minha mãe e meu pai de volta ao convívio da nossa família, depois de 18 anos separados. Não são um casal, mas novamente amigos e unidos. Ela 83 e ele 91, nunca é tarde para perdoar. Obrigada mãe por sua generosidade. Muita emoção pra nossa família", declarou.

Confira o post de Eliana:

Eliana reúne os pais divorciados e se declara

A apresentadora Eliana usou as redes sociais para compartilhar um registro especial em que seus pais aparecem juntos. Em seu feed no Instagram, a artista declarou seu amor por Eva Michaelichen e José Bezerra, que são divorciados e se reaproximaram após 18 anos separados.

"Eles são os responsáveis por ser quem sou. Minha vida com vocês unidos é muito melhor. Minha base sólida, meu porto seguro. Mãe e pai amo vocês infinitamente!! Uma Feliz Páscoa da nossa família pra sua família “Pai e Mãe, ouro de mina'", declarou Eliana ao legendar a publicação.