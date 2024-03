Filho de Isabella Scherer vai parar no hospital após tomar chá: ‘Não botei fé’

Mãe de gêmeos, Isabella Scherer compartilha desabafo após passar por susto e virar madrugada no hospital com um dos filhos

A família da influenciadora digital Isabella Scherer passou por um grande susto nesta quinta-feira, 21. Mãe de gêmeos, a campeã do Masterchef contou que teve uma madrugada agitada no hospital com um de seus filhos, Bento, após ele ter tomado um chá. Além de compartilhar sua experiência, ela fez um alerta sobre os perigos em suas redes sociais.

Em sua conta na X, o antigo Twitter, Isabella explicou que os pequenos tomaram um chá para tentar suavizar o desconforto respiratório: “Gente, vocês já tomaram ou já deram pro filho de vocês chá de sabugueiro para soltar catarro?”, iniciou o relato com uma pergunta aos seguidores. “Eu dei pro Bento e pra Mel. Me falaram que eles iriam tirar todo catarro deles, que iriam até vomitar catarro", disse.

A chef ainda contou que não acreditou que o chá pudesse ter esse efeito, mas decidiu testar mesmo assim: "Achei estranho vomitar catarro. Não botei tanta fé”, explicou. Na sequência, ela relatou que a experiência não foi tão positiva: “Desfecho: tive que passar a madrugada no hospital pro Bento tomar soro porque ele vomitou catarro sem parar”, contou.

Em seu stories do Instagram, Isa também contou que o pequeno, que tem apenas um ano e meio, começou a vomitar durante a madrugada e passou mal diversas vezes ao longo da noite. Por isso, ela decidiu levar o bebê ao hospital e ele precisou tomar soro para reidratação. Na sequência, a chef compartilhou que ele já estava melhor e foi liberado pela manhã.

“Obrigada por todas as mensagens de melhoras. Bentinho tá bem já, em casa e dormindo”, ela dividiu um registro em que o bebê aparece tomando soro ainda no hospital. Vale mencionar que os pequenos chegaram ao mundo em agosto de 2022, após uma gestação de risco. Eles são fruto do relacionamento com o modelo Rodrigo Calazans.

É válido lembrar que Isabella é filha do nadador olímpico Fernando Scherer, mais conhecido como Xuxa. Ela ganhou notoriedade após participar da novela da Globo 'Malhação' e, posteriormente, tornou-se campeã do reality culinário da Band, o 'Masterchef Brasil'. Desde então, ela cria conteúdo culinário para suas redes sociais e compartilha sua rotina com os filhos gêmeos.

