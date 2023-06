Fernando Scherer, o Xuxa, encanta ao surgir com os netos gêmeos: “Não tem preço”

O ex-nadador Fernando Scherer, publica cliques fofíssimos com os netos que são filhos da chef de cozinha Isabella Scherer; veja

Feliz da vida, o ex-nadador Fernando Scherer, o Xuxa, publicou nesta terça-feira, 27, uma série de fotos ao lado dos dois netinhos, filhos da chef de cozinha e influenciadora Isabella Scherer com o marido, Rodrigo Calazans, os fofíssimos Mel e Bento.

Em suas redes sociais, Scherer mostrou que aproveitou a manhã de lazer para ficar com os pequenos enquanto a filha resolvia a extensa agenda de compromissos profissionais. “Como criar um começo de dia melhor? Alguém sabe, eu não. Qual seria sua coisa predileta para iniciar seu dia que te traria, gás, alegria e amor? Bom diaaaaaa”, escreveu ele na legenda.

Nos comentários, fãs deixaram muitas mensagens de carinho para os gêmeos, que completam um aninho em 30 de agosto. "Começar o dia vendo um sorriso banguela desse não tem preço! Um dia leve e de muitos sorriso pra vocês", disse um. "Que lindinhos, como estão enormes", escreveu outro. “Estão fofíssimos demais!!”, falou mais um.

Recentemente, Fernando virou assunto na web ao reunir a sua atual mulher, e a sua ex, para prestigiar a festa junina na escola da filha. Nas fotos compartilhadas em seu perfil no Instagram, Scherer posa agarradinha com a empresária Dianeli, seu atual amor, e com a dançarina Sheila Mello.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE FERNANDO SCHERER:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fernando Scherer (@xuxanatacao)

HOMENAGEM ESPECIAL

Na última semana, Fernando Scherer, decidiu eternizar o amor pelas suas filhas! Pai da influenciadora digital Isabella Scherer, de 27 anos de idade, e de Brenda, de apenas 10, o atleta apareceu em um estúdio de tatuagem para cravar na pele uma homenagem para as duas.

Para a mais nova, fruto de seu relacionamento com a ex-dançarina do É o Tchan, Sheila Mello, Xuxa escreveu o nome ‘Brenda’, adicionando um coração, tudo com a caligrafia da pequena. “Brenda que escreveu. O nome dela!!”, babou o ex-nadador.