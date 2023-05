Filha de Cristiano Ronaldo passa por cirurgia aos 5 anos na Arábia Saudita

Alana Martina, Filha de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez, passa por cirurgia de emergência

Na última terça-feira, 2, o jogador de futebol do Al-Nassr e da Seleção Portuguesa Cristiano Ronaldo (38) e sua esposa, a modelo argentina Georgina Rodríguez (29), tiveram um baita de um susto. Vistos em um hospital na Arábia Saudita, onde a família está morando após o craque ser contratado pelo clube árabe, a filha do casal, Alana Martina, de apenas cinco anos de idade, foi o motivo da visita, de acordo com a imprensa portuguesa.

Após precisar ser submetida a uma cirurgia de emergência, a pequena retirou o apêndice. Em uma foto que circula pelas redes sociais, a criança aparece deitada na maca do hospital, enquanto Cristiano e Georgina conversam com os médicos. segundo a revista Flash, a cirurgia deu tudo certo e a filha do casal passa bem.

Além de Alana Martina, o casal tem mais outros três filhos: o casal de gêmeos Eva e Mateo e a pequena Bella Esmeralda. Cristiano Ronaldo tem também o filho mais velho, Cristiano Ronaldo Jr., fruto de um antigo relacionamento não revelado, tanto que nem mesmo o jovem de 12 anos sabe quem é sua mãe.

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez: saiba qual é o valor da fortuna do casal que vive em meio à rumores de separação

Após os rumores de que Cristiano Ronaldo estaria vivendo uma crise no casamento com Georgina Rodriguez, a imprensa internacional começou a cogitar como seria a divisão de bens do casal famoso e o valor da fortuna deles veio à tona. De acordo com o jornal The Sun, o atleta e a esposa acumulam a fortuna estimada em 2,8 bilhões de dólares. O valor veio de diversas fontes de trabalho do casal, como o contrato do atleta com times de futebol, acordo publicitários e parcerias ao longo da carreira. Vale lembrar que CR7 ultrapassou o seu primeiro 1 bilhão de dólares em 2020 em ganhos nos campos de futebol durante sua carreira.

