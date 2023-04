Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez: saiba qual é o valor da fortuna do casal

Em meio aos rumores de crise no casamento de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez, imprensa internacional revela o valor da fortuna do casal

O jogador de futebol Cristiano Ronaldo está no meio de rumores de que estaria vivendo uma crise no casamento com Georgina Rodriguez. Com isso, a imprensa internacional começou a cogitar como seria a divisão de bens do casal famoso e o valor da fortuna deles veio à tona.

De acordo com o jornal The Sun, o atleta e a esposa acumulam a fortuna estimada em 2,8 bilhões de dólares. O valor veio de diversas fontes de trabalho do casal, como o contrato do atleta com times de futebol, acordo publicitários e parcerias ao longo da carreira deles.

O casal não é oficialmente casado. Eles moram juntos, mas não oficializaram a união até o momento.

Vale lembrar que CR7 ultrapassou o seu primeiro 1 bilhão de dólares em 2020 em ganhos nos campos de futebol durante sua carreira. Atualmente, ele recebe 200 milhões de euros por ano para jogar no time Al Nassr. Além disso, ele tem contratos com uma marca esportiva no valor de 20 milhões de euros por ano.

Cristiano Ronaldo exibe foto com a filha caçula

O jogador de futebol Cristiano Ronaldo (38) explodiu o fofurômetro das redes sociais ao celebrar o aniversário da filha caçula,Bella Esmeralda. A menina completou seu primeiro ano de vida neste mês de abril e surgiu em uma foto inédita com o papai coruja nas redes sociais.

O atleta fez questão de marcar a data com uma homenagem para a filha. “Parabéns pelo teu primeiro ano de vida, meu amor. O papá ama-te muito”, disse ele. A bebê é fruto do casamento dele com a influenciadora digital Georgina Rodríguez (29). Vale lembrar que Bella Esmeralda nasceu com um irmão gêmeo, chamado Ángel, que faleceu durante o parto.