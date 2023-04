Cristiano Ronaldo exibe foto inédita com a filha caçula

Cristiano Ronaldo posa com a filha caçula para celebrar o aniversário de um ano da bebê

O jogador de futebol Cristiano Ronaldo (38) explodiu o fofurômetro das redes sociais ao celebrar o aniversário da filha caçula, Bella Esmeralda. A menina completou seu primeiro ano de vida nesta terça-feira, 18, e surgiu em uma foto inédita com o papai coruja nas redes sociais.

O atleta fez questão de marcar a data com uma homenagem para a filha. “Parabéns pelo teu primeiro ano de vida, meu amor. O papá ama-te muito”, disse ele.

A bebê é fruto do casamento dele com a influenciadora digital Georgina Rodríguez (29). Vale lembrar que Bella Esmeralda nasceu com um irmão gêmeo, chamado Ángel, que faleceu durante o parto.

A morte do menino foi anunciada pelo jogador de futebol nas redes sociais poucos dias após o ocorrido. “É com a mais profunda tristeza que comunicamos o falecimento do nosso bebê. É a maior dor que quaisquer pais podem sentir. Só o nascimento da nossa bebê nos dá forças para viver este momento com alguma esperança e felicidade”, afirmou.

Cristiano Ronaldo também é pai de Cristiano Ronaldo Jr., de 12 anos, Alana, de 5, os gêmeos Mateo Ronaldo e Eva Maria, também de 5 anos.

Georgina Rodriguéz faz homenagem para Cristiano Ronaldo

Em fevereiro deste ano, Cristiano Ronaldo completou 38 anos. Ao lado dos amigos e da família, o craque português curtiu muito o aniversário, que é o primeiro comemorado na cidade de Riad, Arábia Saudita, sede de seu novo clube, o Al-Nassr.

Georgina Rodríguez, parceira do jogador, não deixou a data passar em branco. Após curtir a festa do português, ela postou uma linda homenagem em seu Instagram.

"Feliz dia para o amor da minha vida. Apaixonado por você e pelo que somos juntos. 6 Bênçãos", disse ela, citando o número de filhos do jogador. Três são com ela.