Fabiana Justus revela 'arrepio na espinha' ao retornar para hospital após alta

Fabiana Justus compartilha tensão de retornar ao hospital após a alta do transplante de medula óssea e esclarece os motivos

Há dois dias, Fabiana Justus comemorou sua alta do hospital após um bem-sucedido transplante de medula óssea em sua luta contra a leucemia. No entanto, nesta quinta-feira, 18, a influenciadora digital teve que voltar ao hospital e desabafou sobre a tensão e o 'arrepio' de retornar após passar 30 dias internada na mesma unidade hospitalar.

Através dos stories do Instagram, Fabiana apareceu no quarto do hospital novamente e explicou que voltará duas vezes por semana para realizar exames e consultas. Além disso, se necessário, ela também fará reposição de nutrientes por conta do tratamento: “A gente espera agora sair o resultado dos exames, e também eu reponho magnésio”, iniciou.

“Alguns remédios imunossupressores, pelo que entendi, afetam muito o nível do magnésio. Tenho que repor toda vez que eu vier, que a princípio vai ser duas vezes por semana”, a filha de Roberto Justus contou. Apesar de serem procedimentos de rotina, Fabiana não escondeu a tensão ao retornar ao hospital e compartilhou que está se adaptando.

"Obviamente quando entrei aqui deu um frio na barriga, porque esses ambulatórios são como quartinhos, porque as pessoas ficam um tempo tomando quimioterapia, reposições como estou fazendo etc. E me deu a sensação de entrar em um quarto de hospital de novo”, a influenciadora explicou que passa pelos procedimentos em um quarto reservado.

Por fim, Fabiana celebrou sua alta novamente: “Deu um arrepio na espinha, mas lembrei que estou de alta, estou na minha casa e isso aqui é necessário, é um acompanhamento. A gente vai mudando o mindset para não ficar tensa. Não é gostoso, depois de uma alta de 30 dias internada, voltar para o hospital, mas sei que é necessário", disse a influenciadora.

Fabiana Justus reflete sobre retorno ao hospital após alta - Reprodução/Instagram

Vale lembrar que Fabiana passou por dois ciclos de internação desde que recebeu seu diagnóstico. No primeiro deles, ela fez sessões de quimioterapia. Durante a pausa, ela foi para casa ficar com os três filhos, as gêmeas Chiara e Sienna, de cinco aninhos, e o caçula Luigi, que tem apenas 11 meses, além de seu marido, o empresário Bruno D’Ancona.

Posteriormente, ela voltou ao hospital para realizar o transplante de medula óssea. Devido à sua imunidade baixa, estava restrita a visitas e contava apenas com a companhia de sua enfermeira e evitando contato com os filhos. Após o procedimento, Fabi permaneceu mais alguns dias internada e conseguiu retornar para casa com a família na última terça-feira, 16.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fabiana Justus (@fabianajustus)

Fabiana Justus revela os próximos passos do tratamento:

A influenciadora digital Fabiana Justus já está em casa após passar pelo transplante de medula óssea durante o seu tratamento contra a leucemia mieloide aguda. Ela contou que precisa cuidar de sua imunidade, tomar os remédios da forma correta e ir ao hospital para realizar exames de tempos em tempos, além de precisar usar um cateter na região torácica; aos detalhes.