Exaustão térmica: Entenda quadro que ocasionou morte de fã de Taylor Swift

Ana Clara Benevides morreu em novembro, durante um show de Taylor Swift no Rio de Janeiro; jovem sofreu exaustão térmica

Fã de Taylor Swift, a estudante Ana Clara Benevides morreu aos 23 anos durante o primeiro show da cantora norte-americana no Rio de Janeiro, em 17 de novembro. Nesta quarta-feira, 27, a causa de sua morte foi apontada como exaustão térmica causada pelo calor. Entenda mais sobre o quadro.

A exaustão térmica causada pelo calor é uma perda excessiva de sair e líquidos, dando lugar a uma diminuição do volume de sangue . No dia da primeira apresentação de Taylor Swift no Brasil, o país enfrentava uma onda de calor extremo e a capital carioca alcançou a casa dos 40ºC.

Entre os principais sintomas estão tontura, sensação de desmaio iminente, fraqueza, fadiga, dor de cabeça, visão embaçada, dores musculares, náusea e vômitos. Além disso, as frequências cardíaca e respiratória podem se tornar mais rápidas, deixando a pressão arterial mais baixa.

Leia também: Prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, se manifesta após morte de jovem em show da Taylor Swift

De acordo com o artigo escrito pelo médico David Tanen, formado pela Escola de Medicina da UCLA, o diagnóstico geralmente acontece a partir dos sintomas e manifestações que ocorrem após a exposição ao calor, mas também podem ser necessárias análises laboratoriais.

O tratamento envolve repouso, a retirada da pessoa do ambiente quente e a reposição de líquidos e sais, seja por via oral ou intravenosa. Tirar ou desapertar as roupas e umedecer a pele também auxilia no resfriamento.

De acordo com o laudo obtido pelo G1, Ana Clara teve uma parada cardiorrespiratória com um quadro de choque cardiovascular e comprometimento gravde dos pulmões. A estudante também teve um rompimento dos vasos sanguíneos que irrigam os pulmões e a paralisação de vários órgãos pela exposição ao calor. A jovem não havia ingerido álcool ou substâncias tóxicas.

Após sua morte, a família de Ana Clara precisou fazer uma vaquinha para levar seu corpo de volta ao Mato Grosso do Sul, onde vivia. O CEO da T4F fez um pronunciamento seis dias após a morte da estudante, e pediu desculpas "a todos que não tiveram a melhor experiência possível" nos shows.

De acordo com a 24ª DP (Piedade), os representantes da empresa organizadora do evento serão chamados para prestar esclarecimentos. A cantora, por sua vez, conheceu os familiares da jovem nos bastidores de uma apresentação em São Paulo.