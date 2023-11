Prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, se manifesta após morte de jovem em show da Taylor Swift

Eduardo Paes lamentou a morte da fã cantora americana que passou mal durante show no Rio de Janeiro, marcado por calor intenso

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, lamentou a morte da fã da cantora Taylor Swift, Ana Clara Benevides, e listou novas medidas que deverão ser tomadas pela organizadora do evento, t4f, no próximo show que acontece neste sábado, 18, no Engenhão.

"Inaceitável a perda da vida de uma jovem ontem no show no Engenhão. Obviamente, ainda estamos apurando mais detalhes das circunstâncias do ocorrido. De qualquer forma, já determinei ao Chefe Executivo de Operações do município que exija providências junto a produção do show", escreveu no X, ex-Twitter.

Entre as medidas estão: antecipar a entrada em uma hora e ocupar o anel de circulação para tirar o público do sol, novos pontos de distribuição de água, aumento do número de brigadistas e aumento de ambulâncias.

Inaceitável a perda da vida de uma jovem ontem no show no Engenhão. Obviamente, ainda estamos apurando mais detalhes das circunstâncias do ocorrido. De qualquer forma, já determinei ao Chefe Executivo de Operações do município que exija providências junto a produção do show.… — Eduardo Paes (@eduardopaes) November 18, 2023

Nos comentários da publicação, pessoas também pediam a retirada dos tapumes que estão cobrindo as saídas para aumentar a circulação de ar no local. Fãs também pedem que seja permitida a entrada de garrafas de água no local do show.

Organizadora do show se pronuncia

A t4f, organizadora do show de Taylor Swift no Brasil, se pronunciou após a morte da fã Ana Clara Benevides. A empresa é acusada por fãs de proibir a entrada de qualquer tipo de garrafa de água no local, marcado pelas fortes temperaturas e sensação térmica de 60 C.

"É com muita tristeza que informamos o falecimento de Ana Clara Benevides Machado, 23 anos. Na noite de ontem, Ana Clara se sentiu mal e foi prontamente atendida pela equipe de brigadistas e paramédicos, sendo encaminhada ao posto médico do Estádio Nilton Santos para o protocolo de primeiros socorros", começou o comunicado.

“Diante do quadro, a equipe médica optou pela transferência ao Hospital Salgado Filho, onde, após quase uma hora de atendimento emergencial, infelizmente veio a óbito. Aos familiares e amigos de Ana Clara Benevides Machado nossos sinceros sentimentos", finalizou a empresa.

Taylor Swift lamenta morte

Taylor Swift usou sua conta no Instagram na madrugada deste sábado, 18, para lamentar a morte de Ana Clara Benevides. "Não posso acreditar que estou escrevendo essas palavras, mas é com o coração destroçado que digo que perdemos uma fã hoje à noite mais cedo, antes do meu show", desabafou Taylor em suas redes sociais.