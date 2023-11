Taylor Swift lamenta morte de fã de 23 anos em seu show no Rio de Janeiro: 'Coração destroçado'

O primeiro show de Taylor Swift foi marcado por uma extrema onda de calor; Ana Clara Benevides morreu após passar mal em show no estádio do Engenhão

Taylor Swift usou sua conta no Instagram na madrugada deste sábado, 18, para lamentar a morte de Ana Clara Benevides. A jovem de 23 anos morreu ao passar mal durante o show da cantora no estádio Nilton Santos, o Engenhão, na Zona Norte do Rio, na sexta-feira, 17.

"Não posso acreditar que estou escrevendo essas palavras, mas é com o coração destroçado que digo que perdemos uma fã hoje à noite mais cedo, antes do meu show", desabafou Taylor em suas redes sociais.

"Não consigo nem dizer a vocês como estou devastada com isso. Não tenho muita informação, além do fato de que ela era incrivelmente linda e jovem demais. Não vou conseguir dizer algo sobre ela do palco, porque me sinto tomada pelo luto quando tento falar sobre isso", continuou.

Taylor concluiu o texto se solidarizando com as pessoas próximas à Ana. "Quero dizer neste momento que sinto esta perda profundamente e que meu coração destroçado está com a família dela e seus amigos. Esta é a última coisa que pensamos que aconteceria quando decidimos trazer a turnê para o Brasil", escreveu.

A onda extrema de calor que atingiu o Rio de Janeiro nesta sexta-feira chegou a marcar a sensação térmica de 60 graus dentro do estádio. Durante a apresentação a cantora parou diversas vezes pedindo que a produção entregasse água para os fãs.

🚨 Taylor abandonou o pedestal durante “All Too Well” e está entregando água para alguns fãs!#RioTSTheErasTour — Taylor Swift Brasil (@taylorswiftbr) November 18, 2023

enquanto a equipe da @t4f proibiu a entrada de água no estádio, a taylor cantou enquanto jogava água para os fãs que estavam precisando, pedindo a própria equipe dela pra distribuir.



FUNÇÃO DA EMPRESA QUE ORGANIZOU O EVENTO



T4F EXIGIMOS RESPEITO pic.twitter.com/ntUwkM6nXM — kath eras tour 19/11 🇧🇷 (@thegretwar) November 18, 2023

Quem era Ana Clara Benevides

Ana Clara Benevides tinha 23 anos e era estudante do curso de Psicologia da Universidade Federal de Rondonópolis (UFR), no Mato Grosso. Em seu perfil no Instagram, a jovem, nascida em Sonora, também no estado, registrava momentos em festas e shows e com a família.

Em suas redes sociais, sobretudo no Twitter, ela dizia não acreditar que estava chegando o momento de ver Taylor na Eras Tour, e falou sobre as despesas para viajar para o Rio. Segundo relato de uma prima e um amigo de Ana Clara ao jornal Folha de S. Paulo, ela estava na grade e desmaiou no local, provavelmente devido ao calor.

Atendida ainda no Engenhão, ela chegou a ser reanimada no estádio por cerca de 40 minutos. No caminho do Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, ela teve uma segunda parada. A causa da morte de Ana Clara foi uma parada cardiorrespiratória.