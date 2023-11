Ana Clara Benevides: organizadora de show de Taylor Swift no Brasil se pronuncia após morte da jovem

Ana Clara Benevides não resistiu após passar mal no estádio Engenhão, no Rio de Janeiro, nesta sexta-feira, 17

A t4f, organizadora do show de Taylor Swift no Brasil, se pronunciou após a morte da fã Ana Clara Benevides, que não resistiu após passar mal no estádio Engenhão, no Rio de Janeiro, nesta sexta-feira, 17. A empresa é acusada por fãs de proibir a entrada de qualquer tipo de garrafa de água no local, marcado pelas fortes temperaturas e sensação térmica de 60 C.

"É com muita tristeza que informamos o falecimento de Ana Clara Benevides Machado, 23 anos. Na noite de ontem, Ana Clara se sentiu mal e foi prontamente atendida pela equipe de brigadistas e paramédicos, sendo encaminhada ao posto médico do Estádio Nilton Santos para o protocolo de primeiros socorros", começou o comunicado.

“Diante do quadro, a equipe médica optou pela transferência ao Hospital Salgado Filho, onde, após quase uma hora de atendimento emergencial, infelizmente veio a óbito. Aos familiares e amigos de Ana Clara Benevides Machado nossos sinceros sentimentos", finalizou a empresa.

Os internautas se comoveram com a tragédia e criaram um abaixo assinado para exigir uma lei que obrigue água gratuita em eventos.

"Lei Ana Benevides por água gratuita nos eventos. Hoje, 17/11/2023, o Brasil sofreu uma perda irreparável da jovem Ana Benevides em um show no Estado do Rio de Janeiro. De acordo com informações de terceiros, o falecimento da jovem ocorreu devido ao extremo calor, no qual a sensação térmica atingia os 60 C°", começava a explicação de Giuliana Maestrini sobre a criação da petição.

"Em um dos eventos mais aguardados deste ano, vimos uma fatalidade acontecer diante dos nossos olhos por pura negligência. Os consumidores do Brasil estão esgotados de serem desrespeitados por empresas milionárias que não se preocupam com o consumidor", continuou.

Fãs de Taylor Swift organizam uma petição para a Lei Ana Benevides, que garante água gratuita em eventos.



Ana Clara Benevides faleceu tragicamente devido ao calor no estádio do Engenhão. A entrada de garrafas de água não era permitida pela organização do show.



APOIE A LEI ANA… pic.twitter.com/ywQP89pflK — Tracklist (@tracklist) November 18, 2023

Taylor Swift lamenta morte

Taylor Swift usou sua conta no Instagram na madrugada deste sábado, 18, para lamentar a morte de Ana Clara Benevides. A jovem de 23 anos morreu ao passar mal durante o show da cantora no estádio Nilton Santos, o Engenhão, na Zona Norte do Rio, na sexta-feira, 17.

"Não posso acreditar que estou escrevendo essas palavras, mas é com o coração destroçado que digo que perdemos uma fã hoje à noite mais cedo, antes do meu show", desabafou Taylor em suas redes sociais.

"Não consigo nem dizer a vocês como estou devastada com isso. Não tenho muita informação, além do fato de que ela era incrivelmente linda e jovem demais. Não vou conseguir dizer algo sobre ela do palco, porque me sinto tomada pelo luto quando tento falar sobre isso", continuou.