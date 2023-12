Causa da morte da fã de Taylor Swift é revelada em laudo da necropsia

Fã de Taylor Swift, Ana Clara Benevides Machado morreu no show de Taylor Swift no Rio de Janeiro em novembro e a causa da morte foi definida em laudo

Fã da cantora Taylor Swift, a jovem estudante Ana Clara Benevides Machadofaleceu aos 23 anos na noite do primeiro show da artista internacional no Rio de Janeiro em 17 de novembro de 2023. Agora, mais de um mês após o falecimento, o laudo da necropsia trouxe à tona a causa da morte dela.

De acordo com o site G1, o laudo da necropsia concluiu que ela faleceu em decorrência da exaustão térmica causada pelo calor, que teve como fonte o sol. Naquele dia, o Brasil enfrentava uma onda de calor extremo e a temperatura no Rio de Janeiro chegou a bater a casa dos 40ºC.

O laudo ainda trouxe a informação de que Ana Clara ficou exposta ao calor extremo no ambiente de forma indireta, evoluiu para exaustão térmica com choque cardiovascular e comprometimento grave dos pulmões . Com isso, ela teve uma morte súbita . Os exames no corpo dela mostraram que ela teve hemorragia alveolar, que é o rompimento dos vasos nos pulmões, e congestão polivisceral, que é quando os órgãos param de funcionar por causa do calor .

Em outro momento, a delegada do caso, Juliana Almeida, segundo o G1, informou que outro exame informou que Ana Clara não consumiu bebida alcóolica, não consumiu substâncias tóxicas e também não tinha doenças preexistentes.

Na época, uma amiga que estava com Ana Clara revelou que ela desmaiou durante a segunda música do show e foi levada para o posto médico dentro do estádio. De lá, ela foi encaminhada para um hospital com quadro de parada cardiorrespiratória, mas não resistiu e faleceu.

O inquérito sobre a morte da jovem segue em investigação.

Taylor Swift escreveu carta sobre a morte de fã no RJ

Na época da notícia da morte de Ana Clara Benevides Machado, a cantora Taylor Swift escreveu uma carta nas redes sociais para lamentar o ocorrido durante o seu show no Rio de Janeiro.

"Não acredito que estou escrevendo essas palavras, mas é com o coração partido que digo que perdemos um fã hoje à noite, antes do meu show. Eu nem posso dizer para vocês o quanto eu estou arrasada por causa disso. Eu tenho poucas informações, além de que ela era incrivelmente bonita e muito jovem. Eu não vou ser capaz de falar sobre isso do palco, porque me sinto dominada pela dor quanto tento falar sobre isso. Quero dizer que agora sinto profundamente essa perda e meu coração partido está com sua família e amigos. Esta é a última coisa que eu nunca pensei que aconteceria quando nós decidimos trazer essa turnê ao Brasil", disse ela.