Laudo aponta novo detalhe sobre a morte da fã de Taylor Swift

Laudo preliminar traz novo detalhe do que causou a morte da fã da cantora Taylor Swift dentro de estádio

Um novo laudo preliminar trouxe um novo detalhe sobre a morte da jovem Ana Clara Benevides, de 23 anos, que era fã da cantora Taylor Swift e faleceu durante o show dela no Rio de Janeiro. De acordo com a CNN Brasil, o laudo preliminar informou que a jovem teve pequenas hemorragias no pulmão.

A informação do laudo foi confirmada pela delegada Juliana Almeida à emissora. As hemorragias no pulmão podem ser causadas pelo calor, insolação e desidratação. Porém, a causa da morte de Ana Clara ainda não foi definida pela perícia, já que esperam os resultados de mais exames para entender o que aconteceu com a fã. “Agora é prematuro afirmar que a Ana Clara morreu por hipertermia - excesso de calor. Se tudo der negativo, poderemos chegar a conclusão de que foi por causa do calor”, informou a delegada.

Os exames devem ficar prontos em 30 dias e só aí a causa da morte poderá ser definida pelas autoridades.

Ana Clara Benevides faleceu na sexta-feira, 17, após passar mal durante o show de Taylor Swift no Rio de Janeiro. Ela chegou a ser levado para um hospital, mas os médicos não conseguiram reanimá-la. O velório e o sepultamento do corpo dela aconteceram em Mato Grosso do Sul na segunda-feira, 20.

Taylor Swift lamentou a morte da fã

Após receber a notícia da morte de Ana Clara Benevides, a cantora Taylor Swift fez um post nas redes sociais para lamentar o ocorrido.

"Não posso acreditar que estou escrevendo essas palavras, mas é com o coração destroçado que digo que perdemos uma fã hoje à noite mais cedo, antes do meu show. Não consigo nem dizer a vocês como estou devastada com isso. Não tenho muita informação, além do fato de que ela era incrivelmente linda e jovem demais. Não vou conseguir dizer algo sobre ela do palco, porque me sinto tomada pelo luto quando tento falar sobre isso", escreveu.

Taylor concluiu o texto se solidarizando com as pessoas próximas à Ana. "Quero dizer neste momento que sinto esta perda profundamente e que meu coração destroçado está com a família dela e seus amigos. Esta é a última coisa que pensamos que aconteceria quando decidimos trazer a turnê para o Brasil", escreveu.