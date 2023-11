Ana Clara Benevides: fã de Taylor Swift realizava sonho e passou mal na segunda música

Fã de Taylor Swift, Ana Clara Benevides realizava sonho e passou mal na segunda música, dizem amigos

A morte da fã Ana Clara Benevidesno show da cantora Taylor Swift segue repercutindo nas redes sociais neste sábado, 18. Muitos estão prestando homenagens para a jovem de 23 anos que chegou a ser hospitalizada, mas não resistiu.

Muito fã da cantora, ela estudava Psicologia e morava em Rondonópolis, em Mato Grosso, mas nasceu em Sonora, em Mato Grosso do Sul. As primeiras informações dão conta de que ela morreu após uma parada cardiorrespiratória. As causas serão investigadas.

Ao g1, uma amiga da jovem revelou que ela passou mal logo no início do show. "Na segunda música ela simplesmente desmaiou. Aí tiramos ela com ajuda dos seguranças e corremos pro postinho de apoio no estádio. Eles atenderam ela e encaminharam pra ambulância", disse a amiga.

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro revelou que ela foi levada pelos brigadistas ao Hospital Municipal Salgado Filho, às 20h50, já com o coração parado. “Foram feitas manobras de reanimação, mas, infelizmente, ela não resistiu”, diz o comunicado.

O que diz a organização do show?

Em nota, a T4F, organizadora do evento, lamentou a morte e deu detalhes sobre o que aconteceu após a vítima passar mal dentro do estádio Nilton Santos, o Engenhão.

"É com muita tristeza que informamos o falecimento de Ana Clara Benevides Machado, 23 anos. Na noite de ontem [sexta, 17], Ana Clara se sentiu mal e foi prontamente atendida pela equipe de brigadistas e paramédicos, sendo encaminhada ao posto médico do Estádio Nilton Santos para o protocolo de primeiros socorros. Diante do quadro, a equipe médica optou pela transferência ao Hospital Salgado Filho, onde, após quase uma hora de atendimento emergencial, infelizmente veio a óbito. Aos familiares e amigos de Ana Clara Benevides Machado nossos sinceros sentimentos."

Taylor Swift lamenta morte

Taylor Swift usou sua conta no Instagram na madrugada deste sábado, 18, para lamentar a morte de Ana Clara Benevides. A jovem de 23 anos morreu ao passar mal durante o show da cantora no estádio Nilton Santos, o Engenhão, na Zona Norte do Rio, na sexta-feira, 17.

"Não posso acreditar que estou escrevendo essas palavras, mas é com o coração destroçado que digo que perdemos uma fã hoje à noite mais cedo, antes do meu show", desabafou Taylor em suas redes sociais.

"Não consigo nem dizer a vocês como estou devastada com isso. Não tenho muita informação, além do fato de que ela era incrivelmente linda e jovem demais. Não vou conseguir dizer algo sobre ela do palco, porque me sinto tomada pelo luto quando tento falar sobre isso", continuou.