Mãe de fã de Taylor Swift que morreu em show surge aos prantos: "A gente conseguiu"

Mãe de fã de Taylor Swift que morreu em show comemora após fãs conseguirem dinheiro para o funeral

Mãe da jovem Ana Clara Benevides, a dona de casa Adriana Benevides usou as redes sociais nesta segunda-feira, 20, para agradecer. Ela revelou que a vaquinha criada pelos fãs de Taylor Swift arrecadou o valor necessário para o funeral da filha.

Até o momento, nem a cantora e nem os organizadores do show ofereceram ajuda financeira à família. Muito emocionada, ela desejou que todos sejam abençoados após o gesto de generosidade.

"Ontem a gente iniciou uma vaquinha pedindo ajuda, graças a Deus agora de manhã a gente conseguiu um valor que dá pra fazer tudo o que a gente queria. Graças a Deus, foi muita gente que doou e eu quero que Deus abençoe todos vocês, a família, quem for pai e mãe, que abençoe os filhos", declarou.

A mãe da estudante também disse que está recebendo apoio dos amigos da filha. "Eu sei que minha filha foi muito amada, os filhos dela ficaram aqui comigo, contanto histórias e era só alegria. Obrigado a todos vocês de coração, eu agradeço, muito obrigado mesmo", afirmou ela que ainda prometeu prestar contas de cada centavo gasto com o funeral.

Ontem, em entrevista ao Fantástico, Adriana Benevides disse que era a família quem estava arcando com todas as despesas. “Infelizmente, a gente está arcando com tudo. E a minha filha ainda não chegou”, declarou ela. A previsão é que o corpo da fã da cantora só chegue nesta noite para o velório.

Jovem morreu durante o show no Rio

Muito fã da cantora, ela estudava Psicologia e morava em Rondonópolis, em Mato Grosso, mas nasceu em Sonora, em Mato Grosso do Sul. As primeiras informações dão conta de que ela morreu após uma parada cardiorrespiratória. As causas serão investigadas.

Ao g1, uma amiga da jovem revelou que ela passou mal logo no início do show. "Na segunda música ela simplesmente desmaiou. Aí tiramos ela com ajuda dos seguranças e corremos pro postinho de apoio no estádio. Eles atenderam ela e encaminharam pra ambulância", disse a amiga.