Ex-BBB Thais Braz tem alta do hospital após procedimento de troca de próteses mamárias de silicone

A influenciadora Thais Braz realizou uma mastopexia e trocou os silicones no começo da semana

Nesta terça-feira, 28, a ex-BBB Thais Braz (30) usou suas redes sociais para explicar o motivo de ter sumido um pouco. Ela viajou para a cidade do Rio de Janeiro para realizar uma mastopexia, que consiste no levantamento das mamas, com troca das suas próteses de silicone. O procedimento foi feito na última segunda-feira, 27, e nesta terça, a influenciadora já recebeu alta do hospital.

“Sumi, mas por um motivo. Foi por uma cirurgia. Eu troquei minhas próteses de silicone aqui no Rio de Janeiro com o Dr Leonardo Avellar. Vim até o Rio para fazer cirurgia com ele”, revelou a influenciadora, em um vídeo compartilhado em seu perfil oficial no Instagram.

Thais mostrou na gravação um pouco do volume dos novos seios, revelando que teve que colocar próteses maiores para que a cicatriz do procedimento não ficasse tão evidente. “Ia colocar menos, mas se eu colocasse menos, a cicatriz ia ficar muito grande. Coloquei uma menor, mas não tao menor. Ainda está inchado porque a minha cirurgia foi ontem”, contou.

“Saí hoje do hospital e vim aqui para o hotel. Nem é só o peito que está inchado, estou toda inchada porque fiquei tomando soro, deitada... Agora voltei a andar. Estou tomando vários remédios. Dói um pouquinho, mas estou bem”, revelou. E mesmo sem poder ver o resultado final ainda, ela se diz satisfeita. “Amei o resultado! Um dos motivos pra trocar foi porque estava desproporcional pro meu tamanho”, completou.

Visual diferente

A ex-BBB Thais Braz surgiu com os cabelos loiros e dividiu opiniões em sua rede social. Através de uma publicação no Instagram, a jovem apareceu super loira fazendo caras e bocas enquanto passava um gloss nos lábios. "E se eu ficasse loira?", questionou a influencer na legenda da postagem no Instagram.

