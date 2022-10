Ex-BBB Carol Peixinho exibe corpaço e renova bronzeado no Rio de Janeiro

Carol Peixinho utilizou um biquíni fio-dental azul para deixar o corpo sarado em evidência

CARAS Digital Publicado em 18/10/2022, às 10h38

A ex-BBB 19 e influenciadora digital Carol Peixinho (37) exibiu o momento em que renovava o bronzeado em um cenário paradisíaco no Rio de Janeiro e parou a web nesta segunda-feira, 17, em cliques estonteantes.

Nas imagens, postadas em seu perfil no Instagram, Carol aparece com um biquíni fio-dental azul, de amarrações, deixando seu corpo sarado em evidência. Além disso, ela chamou atenção por mostrar um desenho de coração no céu.

Biografia de Carol Peixinho

Carolina Peixinho Sodré, conhecida apenas como Carol Peixinho nasceu no dia 12 de abril, na cidade de Salvador, no estado da Bahia, onde foi criada. Apesar de diferente, o sobrenome é real e não um apelido ou coisa do tipo.

Fã de meditação e atividade física, Carol Peixinho é uma das várias digitais influencers de rotina saudável e bem estar. Ela compartilha seu dia a dia e rotina fitness, com conteúdos repleto de vídeos de treinos, receitas saudáveis, desafios e esportes que pratica.

Até entrar no Big Brother Brasil no ano de 2019, ela não era conhecida, uma vez que quando entrou na casa mais vigiada do Brasil ela tinha apenas 30 mil seguidores. Mas isso mudou rapidamente.

Para se ter uma ideia, quando anunciou a sua participação no reality a baiana ganhou 90 mil seguidores em um único dia. E isso só foi aumentando com o tempo, ainda mais após chegar a final do programa, no qual ficou em terceiro lugar.

Atualmente, Carol Peixinho tem 4.9 milhões de seguidores apenas no Instagram.

Namoro com o cantor Thiaguinho

O cantor Thiaguinho (39) é o atual namorado de Carol Peixinho. Eles assumiram o romance após quase sete meses desde as primeiras pistas que eles poderiam estar juntos, que surgiram em agosto de 2021. O relacionamento ainda conta com o apoio da atriz Fernanda Souza (38) ex-esposa do pagodeiro.