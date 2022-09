Thiaguinho se derrete por foto de Carol Peixinho na praia: "Você é uma alegria que anda"

Em foto nas redes sociais, o cantor Thiaguinho manda uma mensagem especial para a amada, Carol Peixinho

Redação Publicado em 28/09/2022, às 09h46

Carol Peixinho (37) usou suas redes sociais na última terça-feira, 27, para compartilhar uma foto belíssima na praia. Sorridente, a influenciadora surpreendeu seus seguidores ao exibir o registro, e, claro, recebeu diversos elogios com o post.

Através de seu perfil no Instagram, Carol Peixinho compartilhou uma foto em que aparece sorridente e leve: "Sorria pra vida que ela te sorri de volta", escreveu na legenda da publicação.

Nos comentários, o cantor Thiaguinho (39) que vive um relacionamento com a influenciadora, aproveitou o espaço para enaltecer a namorada: "Você é uma alegria que anda!", escreveu ele, babando por Carol Peixinho.

Ainda na postagem, outros seguidores de Carol Peixinho aproveitaram para mandar mensagens especial para a ex-BBB: "Linda de viver", escreveu um. "Maravilhosa demais", ressaltou outro. "Amo te ver feliz assim", disse o terceiro fã.

Confira o comentário de Thiaguinho na foto de Carol Peixinho:

Thiaguinho e Carol Peixinho fazem planos para ter filho

O cantor Thiaguinho e a ex-BBB Carol Peixinho estariam pensando em formar uma família. Segundo o colunista Leo Dias, do site Metrópoles, os dois fazem planos de ter filhos. Inclusive, eles estariam pensando em ter um bebê em breve, conforme dito por fontes da publicação.

Vale lembrar que os dois assumiram o namoro em fevereiro deste ano após rumores de que estavam juntos. Este foi o primeiro relacionamento que Thiaguinho assumiu após o fim do casamento com a atriz e apresentadora Fernanda Souza em 2019.

Recentemente, a ex-BBB e o artista trocaram declarações no Domingão. "Fazer uma declaração para Thiago André, pessoa física e pessoa jurídica, não é muito difícil, sabe? Vem tudo com muita leveza, muito sentimento, um turbilhão de emoções para falar deste homem incrível, que é um super filho, super irmão, superamigo, um super patrão, um super cantor que a gente ama, quer estar perto, que faz músicas incríveis, que eternizam na nossa vida... E um super namorado, parceiro de vida, que é tão bom compartilhar a vida com você, meu amor. A gente se agradece todos os dias por esse encontro. Estou muito feliz de estar fazendo essa homenagem para você e te parabenizar pelo sucesso de sempre, pelos 20 anos de carreira, te amo muito, meu amor", falou ela.

