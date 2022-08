Thiaguinho e Carol Peixinho fazem planos para ter filho, diz colunista

Namorando há alguns meses, Thiaguinho e Carol Peixinho querem formar uma família em breve e ter filhos

O cantor Thiaguinho e a ex-BBB Carol Peixinho estariam pensando em formar uma família! De acordo com o colunista Leo Dias, do site Metrópoles, os dois fazem planos de ter filhos. Inclusive, eles estariam planejando ter um filho em breve, segundo fontes da publicação.

Vale lembrar que os dois assumiram o namoro em fevereiro deste ano após rumores de que estavam juntos. Este foi o primeiro relacionamento que Thiaguinho assumiu após o fim do casamento com a atriz e apresentadora Fernanda Souza em 2019.

Thiaguinho e Carol Peixinho trocam declarações de amor no Domingão com Huck

No último final de semana, Thiaguinho esteve no programa Domingão com Huck, da Globo, e recebeu um recado carinhoso de Carol Peixinho, que falou sobre a admiração que sente por ele.

"Fazer uma declaração para Thiago André, pessoa física e pessoa jurídica, não é muito difícil, sabe? Vem tudo com muita leveza, muito sentimento, um turbilhão de emoções para falar deste homem incrível, que é um super filho, super irmão, superamigo, um super patrão, um super cantor que a gente ama, quer estar perto, que faz músicas incríveis, que eternizam na nossa vida... E um super namorado, parceiro de vida, que é tão bom compartilhar a vida com você, meu amor. A gente se agradece todos os dias por esse encontro. Estou muito feliz de estar fazendo essa homenagem para você e te parabenizar pelo sucesso de sempre, pelos 20 anos de carreira, te amo muito, meu amor", disse ela.

Na sequência, Thiaguinho apareceu encantado com as palavras dela e também falou sobre o amor deles. "Eu também te amo muito, eu também sou muito feliz em poder estar do seu lado nesse momento. É uma coisa de alma mesmo, sabe? A primeira vez que a gente se encontrou, a gente se deu tão bem. De energia mesmo, sabe? É tão bom poder dividir a vida com alguém, porque tem que ser assim, tem que ser leve. Eu vou fazer 40 anos ano que vem, então a relação tem que ter mais, tem que valer a pena estar perto, a Carol faz valer a pena estar perto dela. É uma energia boa, uma renovação", afirmou ele.

