Carol Peixinho visita cidade de Thiaguinho ao lado dos sogros: "A famosa Prudente"

11/08/2022

Carol Peixinho(37) usou as redes sociais nesta quinta-feira, 11, para dividir com os seguidores um momento muito especial. A ex-BBB visitou pela primeira vez Presidente Prudente, cidade em que Thiaguinho (39) nasceu.

Em seu perfil no Instagram, ela compartilhou algumas fotos ao lado do namorado, dos sogros, Glória Maria e João Barbosa, e da cunhada, Ellen, e comemorou os 20 anos de carreira do cantor e o lançamento de seu novo álbum, Meu Nome é Thiago André.

"Quinta-feira incrível. Dia de conhecer a tão famosa Prudente ao lado dessa família especial!! Dia de celebrar os 20 anos de carreira de Thiago!! Dia de lançamento do novo álbum!! Dia de visitar a exposição!! Quanta coisa boa vivida hoje!!! Arrebenta neste nosso projeto, Meu Amor @thbarbosa!!!", escreveu ela na legenda da publicação.

Thiaguinho celebrou os 20 anos de carreira no programa especial, Som Brasil: Meu Nome é Thiago André, transmitido pela TV Globo nesta última quarta-feira, 10, e falou sobre sua trajetória na música. "Foi por volta dos 14 anos que eu comecei a reconhecer a minha missão. Sim, música para mim é uma missão, porque fazer parte da vida das pessoas exige responsabilidade. Nessa idade eu já tinha certeza que queria viver de música", disse ele durante uma entrevista.

Convite para o Rock in Rio

Na última terça-feira, 9, Ferrugem (33) deixou os fãs animados ao fazer um convite surpresa para Thiaguinho durante uma live no Instagram. O cantor, embaixador do Espaço Favela de 2022 do Rock in Rio, convidou o amigo para fazer uma apresentação ao lado dele no festival no dia 10 de setembro.

"Tenho certeza de que vai ser lindo, porque toda vez que a gente está junto é sempre lindo. Que momento! Quando a gente está junto faz de tudo para um assistir ao show do outro. Existe uma admiração e uma torcida mútua. Poder levar nossa amizade e união para o palco do Rock in Rio é muito bacana. Tava mais do que na hora do pagode chegar no Rock in Rio", disse Thiaguinho.

