Ex-BBB Aline Gotschalg tem alta médica após internação na UTI

A ex-BBB e influenciadora digital Aline Gotschalg recebeu alta da UTI após ser internada para tratar problema de saúde. "Bem melhor"

Nesta quinta-feira, 21, a influenciadora e ex-BBB Aline Gotschalg recebeu alta da UTI (Unidade de Terapia Intensiva) após ser internada para tratar os sintomas da dengue.

Quem confirmou a informação foi Fernando Medeiros, marido de Aline, que compartilhou que ela já está em casa. "Ela está bem melhor, já está em casa", disse ele à Quem.

Nas redes sociais, a influenciadora contou que os médicos decidiram deixá-la em observação por conta da queda nos índices de seus exames. "Minhas plaquetas baixaram muito e tive que ser internada na UTI. Sigo na esperança de ter uma melhora nos próximos dias", disse ela nos Stories do Instagram.

"Estou muito chateada, essa era uma semana cheia de trabalhos incríveis que esperei meses. Ainda sem acreditar que um mosquito é capaz de fazer tamanho estrago. Não, nunca tinha tido dengue. Enfim, preciso aceitar o que não posso mudar, né? Triste demais perder trabalhos com marcas tão incríveis e que estava ansiosa para compartilhar com vocês", desabafou Aline.

Aline Gotschalg desabafa sobre câncer e perda da voz: ''Tinha tanto medo de morrer''

Aline Gotschalg relembrou as dificuldades e os sentimentos durante o período de quatro meses, do diagnóstico ao fim do tratamento da doença na tireoide.

"Já tinha marcado duas viagens pra fora do Brasil a trabalho. Aproveitei para emendar uma viagem com o Fê [FernandoMedeiros] porque tinha tanto medo de morrer que falei 'Preciso aproveitar tudo que posso. Vai que essa é a última viagem'. Olha que sentimento difícil, doloroso. Até o dia da cirurgia, tive muito medo. Foi muito difícil compartilhar isso com minha família e meus amigos", começou falando.

"É desesperador perder a voz da noite para o dia. Eu tinha acabado de passar por uma fase muito difícil [câncer]. É muito ruim não saber se vai voltar ou não, e perder sua ferramenta de trabalho, como é para mim. Tudo que estava ao meu alcance, eu fiz", disse ainda sobre a paralisia vocal.