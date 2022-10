Aline Gotschalg celebra volta da fala após paralisia das cordas vocais

Ex-BBB Aline Gotschalg comemora que sua fala está voltando após paralisia das cordas vocais por conta de um câncer na tireoide

CARAS Digital Publicado em 14/10/2022, às 12h21

A ex-BBB AlineGotschalg (32) compartilhou uma notícia especial com seus seguidores na manhã desta sexta-feira, 14: a volta de sua voz!

Nos Stories de seu Instagram, a influenciadora digital, que participou do BBB15, voltou à web após passar vinte dias longe, sem se comunicar, por conta de paralisia das cordas vocais. Recentemente, a mulher de Fernando Medeiros passou por uma cirurgia para remover um câncer na tireoide, que acabou gerando algumas sequelas.

A famosa estava com dificuldades para falar e com ajuda da fisioterapia, conseguiu recuperar a sua voz. “Estou ensaiando essa volta. Não sei como voltar aqui depois de vinte dias sem falar com vocês. Estou conseguindo, a minha voz está voltando, graças a Deus! Ainda estou falando um pouco baixo, soproso (sic). Tem dias em que a minha voz fica mais rouca", começou falando.

Na sequência, ela celebrou a conquista. "Mas fico tão feliz de estar conseguindo falar, emitir sons. Vocês não têm noção do quanto fico emocionada. Foi um processo bem lento e difícil para mim. Mas estou muito feliz”, disse ainda.

Ao legendar a publicação, Aline explicou o sumiço e agradeceu aos fãs pelo apoio. "Desapeguei muito do celular todos esses dias, foquei 100% na minha recuperação... tanta coisa aconteceu. Agora, aos poucos vou compartilhando tudo com vocês", disse ela. "Obrigada por todas as orações, mensagens e carinho! Gratidão", declarou.

Confira o post da ex-BBB Aline Gotschalg sobre a fala:

Fernando Medeiros exalta força de Aline Gotschalg após cirurgia

Fernando Medeiros (40) usou as redes sociais para prestar uma linda homenagem para a esposa, Aline Gotschalg, que enfrentou uma luta contra um câncer de tireoide. O apresentador e ex-BBB compartilhou um vídeo com vários momentos ao lado da mulher e falou sobre a força que a companheira teve durante os últimos três meses em que enfrentou a doença. "Viva Aline Gotschalg! Viva! Nenhuma palavra será suficiente para agradecer a Deus. Poderia ser um sopro de vida, mas foi um sopro de luz e esperança. Eu te agradeço por ter sido forte. Não demonstrei minha fraqueza nesses 3 meses, mas escrevo este texto chorando. Chorando de gratidão a Deus, chorando de emoção e chorando de felicidade pela mulher que tenho", declarou ele.

