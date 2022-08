Fernando Medeiros exalta força de Aline Gotschalg após cirurgia para retirada de tumor

Fernando Medeiros prestou uma bela homenagem para Aline Gotschalg e exaltou a força da esposa após a descoberta de um câncer

Fernando Medeiros(40) usou as redes sociais para prestar uma linda homenagem para a esposa, Aline Gotschalg (31), que revelou mais cedo que enfrentou uma luta contra um câncer de tireoide.

Em seu perfil no Instagram, o apresentador e ex-BBB compartilhou um vídeo com vários momentos ao lado da mulher e falou sobre a força que a companheira teve durante os últimos três meses em que enfrentou a doença.

"Viva Aline Gotschalg! Viva! Nenhuma palavra será suficiente para agradecer a Deus. Poderia ser um sopro de vida, mas foi um sopro de luz e esperança. Eu te agradeço por ter sido forte. Não demonstrei minha fraqueza nesses 3 meses, mas escrevo este texto chorando. Chorando de gratidão a Deus, chorando de emoção e chorando de felicidade pela mulher que tenho", começou ele.

Em seguida, Fernando se declarou para Aline. "Você é o amor da minha vida. Dessa e de outras. Tenho certeza. Tudo mudou pra mim desde janeiro de 2015. Esse foi o momento mais difícil de nossas vidas, mas soubemos nos unir, nos blindar, nos amar. Trabalhamos, sorrimos, viajamos, nos amamos, refletimos, conversamos. Nos unimos mais ainda", acrescentou.

"Tenho orgulho de você. Parabéns por inspirar milhares de mulheres com simplicidade, verdade, elegância. Saiba que tudo que aconteceu foi para mostrar mais uma vez que você é divinamente iluminada. Essa será mais uma causa para você lutar e influenciar nesse país. Deus sabe das coisas, e ele sabe que eu sou louco por você. Te amo", completou ele.

Aline revelou a doença ao escrever uma carta aberta aos fãs nesta manhã. A ex-BBB postou fotos suas deitada em uma maca no hospital logo após realizar a cirurgia de retirada do tumor e tranquilizou os fãs. "Câncer de tireoide. Receber esse diagnóstico não foi fácil. Tive muito medo e confesso que foram dias difíceis por aqui. Mas agora, sou só gratidão! Vivi uma experiência que justifica minha fé e não poderia deixar de compartilha-lá com vocês", disse ela em um trecho da publicação.

Confira a homenagem de Fernando Medeiros para Aline Gotschalg :

