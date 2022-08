Ex-BBB Aline Gotschalg desabafa sobre câncer na tireoide: ''Receber esse diagnóstico não foi fácil''

Ex-BBB Aline Gotschalg, que é casada com Felipe Medeiros, revelou o diagnóstico e contou que fez o tratamento em segredo e já está curada

Nesta quarta-feira, 3, a ex-BBB Aline Gotschalg contou nas redes sociais que enfrentou uma luta contra um câncer de tireoide e preocupou os seguidores.

A influenciadora compartilhou uma carta aberta falando sobre diagnóstico em fotos suas deitada em uma maca no hospital logo após realizar a cirurgia de retirada do tumor e tranquilizar os fãs revelando que já está curada.

"Câncer de tireoide. Receber esse diagnóstico não foi fácil. Tive muito medo e confesso que foram dias difíceis por aqui. Mas agora, sou só gratidão! Vivi uma experiência que justifica minha fé e não poderia deixar de compartilha-lá com vocês. Eu nunca havia feito antes um exame de ultrassom na tireoide e ouvi uma voz (como não acreditar que temos nosso Anjo da Guarda?) para realizá-lo juntamente com todos os meus outros exames periódicos, muito importantes para um controle preventivo de doenças, principalmente as mais silenciosas", contou.

Em seguida, a esposa de Felipe Medeiros revelou o diagnóstico. "E foi então que descobrimos um tumor maligno na tireoide".

Aline também mandou um recado para os seus seguidores sobre a importância dos exames periódicos e a atenção à saúde.

"Gratidão aos meus médicos, que foram verdadeiros anjos durante todo o processo. Dr. Marcos Roberto Tavares, jamais conseguirei agradecê-lo o suficiente. Obrigada por ser tão humano desde o primeiro momento! Agradeço também à minha incrível família e aos meus preciosos amigos por estarem comigo em todos os momentos, me cobrindo de carinho e amparo emocional", agradeceu ela.

Por fim, Aline celebrou a cura. "Precisei vivenciar tudo, entender e me fortalecer primeiro antes de dividir com vocês. Espero que me entendam. ESSE ERA O MOMENTO QUE MAIS DESEJEI NESSES ÚLTIMOS TEMPOS! TÔ VIVA E CURADA", concluiu.

