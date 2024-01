Evaristo Costa é hospitalizado após complicações com doença: "Fortes dores"

Após ter complicações provenientes da doença de Crohn, Evaristo Costa é hospitalizado para fazer tratamento sob cuidado médico; saiba mais

O jornalista Evaristo Costa foi hospitalizado nesta sexta-feira, 12, devido a complicações da doença de Crohn. O comunicador procurou a emergência médica na Inglaterra e contou que está tendo sintomas fortes provenientes da condição, que não tem cura, para seus seguidores nas redes sociais.

Nos stories de seu perfil oficial no Instagram, Evaristo publicou uma foto na recepção do hospital. "E minha 'querida' doença de Crohn que me trouxe de novo para o médico com algumas complicações", escreveu ele, que logo precisou para a emergência.

Horas depois, ele explicou como é viver com a doença crônica, provocada por desregulação do sistema imunológico, sendo que afeta principalmente o revestimento do trato digestivo. "Estão me perguntando se tenho dor. Sim, tenho fortes dores abdominais. Além de muita diarreia (que pode conter sangue), febre e perda de peso. Isso tudo me leva a fraqueza, fadiga", iniciou.

Evaristo ainda lembrou sua internação em novembro devido a uma celulite infecciosa. "A baixa imunidade deixa meu corpo aberto para a entrada de vírus e bactérias, como aconteceu com minha perna há 1 mês. Se eu não me cuidar, posso ter graves complicações como anemia e graves infecções", explicou o jornalista, que depois ainda apareceu tomando medicamentos com um acesso no braço.

Foto: Reprodução / Instagram

Evaristo Costa falou sobre sua doença na última internação

Em novembro, quando foi internado devido a uma celulite infecciosa na perna, Evaristo Costa falou sobre como a doença de Crohn teve relação com a sua hospitalização. Em suas redes sociais, ele explicou o motivo que lhe levou aos cuidados médicos.

“Vamos lá: Estou com uma ‘celulite’ na perna esquerda. Vocês se lembram que recentemente passei por uma severa crise de Crohn. Não é a causa, mas por estar com baixa imunidade, tenho que ter mais cautela no tratamento”, afirmou ele.

Então, ele mostrou uma foto de sua pele avermelhada e deu mais detalhes. “Erisipela e celulite são dois tipos de infecção de pele. As duas causam vermelhidão, dor e inchaço. A erisipela atinge as camadas mais superficiais da pele e a celulite atinge as camadas mais profundas e também a camada de gordura que fica embaixo da pele”, declarou.