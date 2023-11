Evaristo Costa vai parar no hospital e revela o que aconteceu

Ex-apresentador da Globo, Evaristo Costa revela problema de saúde que o levou até um hospital: ‘Tenho que ter mais cautela’

O jornalista Evaristo Costa, que é ex-apresentador da Globo, revelou que precisou de cuidados médicos em um hospital nos últimos dias após desenvolver um problema de saúde. Nas redes sociais, ele mostrou uma foto tomando um medicamento antibiótico por meio de um acesso no braço e explicou o que aconteceu.

“Vamos lá: Estou com uma ‘celulite’ na perna esquerda. Vocês se lembram que recentemente passei por uma severa crise de Crohn. Não é a causa, mas por estar com baixa imunidade, tenho que ter mais cautela no tratamento”, afirmou ele.

Então, ele mostrou uma foto de sua pele avermelhada e deu mais detalhes. “Erisipela e celulite são dois tipos de infecção de pele. As duas causam vermelhidão, dor e inchaço. A erisipela atinge as camadas mais superficiais da pele e a celulite atinge as camadas mais profundas e também a camada de gordura que fica embaixo da pele”, declarou.

Por fim, o jornalista contou que precisou adiar uma viagem por causa de sua saúde. “Hoje voltaria para minha casa na Inglaterra, mas fui proibido de viajar com essa infecção na perna. Há risco num voo muito longo. Os planos obrigatoriamente mudaram. É algo que fugiu do meu controle. Estou triste, não estarei em casa no dia do aniversário da minha filha. Tive que fazer a escolha de perder um aniversário a perder todos”, finalizou.

Evaristo Costa relembra foto da infância

O jornalista Evaristo Costa aproveitou o dia de TBT nas redes sociais para compartilhar uma sequência de registros de sua infância. Em seu perfil no Instagram, o apresentador publicou fotos em que aparece ainda criança e brincou ao contar um pouco sobre o passado.

"Sensualizando no #tbt Quem diria que essa “fofura” se transformaria nisso? Meu passado, minha história. Nascido e criado na roça até os 14 anos. Sonho desde criança: ser o Silvio Santos, um apresentador de TV. GRATIDÃO", escreveu Costa na legenda da postagem.

Muso inspirador de grandes músicas", disse outra. "Ninguém esperava que ia transformar no Eva debochado", comentou mais uma. "Uma gracinha desde pequeno", "Uma fofurinha", "Que fofo", "Belezinha", elogiaram ainda.

Nos stories, Evaristo ainda mostrou sua nova tatuagem. O ex-jornalista da TV Globo exibiu a data de seu próprio aniversário tatuada na pele, 30 de setembro de 1976. "O dia seguinte. Parece que escorreu tudo, né? Mas é o excesso de tinta saindo", explicou ele.