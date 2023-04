Evaristo Costa mostra fotos da infância: ''Quem diria que essa fofura se transformaria nisso?''

Jornalista Evaristo Costa compartilha série de fotos antigas e mostra tatuagem que fez em homenagem a si mesmo

O jornalista Evaristo Costa (46) aproveitou o dia de TBT, nesta quinta-feira, 13, para compartilhar uma sequência de registros de sua infância.

Em seu perfil no Instagram, o apresentador publicou fotos em que aparece ainda criança e brincou ao contar um pouco sobre o passado.

"Sensualizando no #tbt Quem diria que essa “fofura” se transformaria nisso? Meu passado, minha história. Nascido e criado na roça até os 14 anos. Sonho desde criança: ser o Silvio Santos, um apresentador de TV. GRATIDÃO", escreveu Costa na legenda da postagem.

"Eu peço respeito ao mini Evaristo", brincou uma seguidora sobre a recente polêmica com Virginia Fonseca e Zé Felipe. "Muso inspirador de grandes músicas", disse outra. "Ninguém esperava que ia transformar no Eva debochado", comentou mais uma. "Uma gracinha desde pequeno", "Uma fofurinha", "Que fofo", "Belezinha", elogiaram ainda.

Nos stories, Evaristo ainda mostrou sua nova tatuagem. O ex-jornalista da TV Globo exibiu a data de seu próprio aniversário tatuada na pele, 30 de setembro de 1976. "O dia seguinte. Parece que escorreu tudo, né? Mas é o excesso de tinta saindo", explicou ele.

Confira as fotos de Evaristo Costa na infância:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Evaristo Costa (@evaristocostaoficial)

Rap de Zé Felipe em resposta a Evaristo Costa vira meme e cantor confessa: ''Brega''

Após repercussão do barraco que protagonizou com Evaristo Costa e a mulher, Virginia Fonseca, Zé Felipe contou em seu Instagram que o trap que fez para a esposa em resposta às críticas do jornalista foi feito em 5 minutos e admitiu que ficou "brega".

"Música feita em 5 minutos com a base que achei no YouTube. Ficou meio brega, sim. Mas gostei de escrever com esse beat. Lembrando que essa música foi para a minha Virgininha", explicou ele nos stories do Instagram.

A música tem críticas a Evaristo Costa e uma série de elogios a Virginia. Em um trecho, ele diz "minha base", fazendo referência à recente polêmica do valor do produto de beleza lançado por ela.

