Rap de Zé Felipe em resposta a Evaristo Costa vira meme e cantor confessa: ''Ficou meio brega''

Cantor Zé Felipe rende piadas na web após fazer rap para a mulher, Virginia Fonseca, em meio à polêmica com o jornalista Evaristo Costa

Após repercussão do barraco que protagonizou com Evaristo Costa e a mulher, Virginia Fonseca, Zé Felipe contou em seu Instagram que o trap que fez para a influencer em resposta às críticas do jornalista foi feito em 5 minutos e admitiu que ficou "brega".

"Música feita em 5 minutos com a base que achei no YouTube. Ficou meio brega, sim. Mas gostei de escrever com esse beat. Lembrando que essa música foi para a minha Virgininha", explicou ele nos stories do Instagram.

O rap tem críticas ao profissionalismo de Evaristo Costa e uma série de elogios a Virginia, citando ainda que ela faz aniversário nesta quinta-feira (6). A letra tem um trecho que diz "minha base", fazendo referência à recente polêmica do produto de beleza da youtuber, que custa R$ 199 e foi reprovada por diversos criadores de conteúdo.

Nas redes sociais, o rap que Zé Felipe escreveu deu o que falar e gerou memes. "Eu nunca vou perdoar o Evaristo pelo rap que Zé Felipe fez", "Será que o Evaristo já confessou com o padre Fábio de Melo pelo pecado que fez o brasileiro ouvir o Zé Felipe cantando rap? Detalhe: plena semana santa", se divertiram os internautas.

Confira Zé Felipe falando sobre o rap para Virginia:

Kanye West e Pharrell Williams curtindo o rap do o zé felipe pic.twitter.com/XwxPsFzHQe — Trap Mídias (@Trapmidias) April 6, 2023

será que o Evaristo já confessou com o padre Fábio de Melo pelo pecado que fez o brasileiro ouvir o Zé Felipe cantando rap?



detalhe: plena semana santa — camarão que dorme (@entediadana) April 6, 2023

Medo de falar algo sobre o Zé Felipe

e ele me responder com um rap feito em 5min.

Evaristo / Virgínia pic.twitter.com/JiJV0mWdNS — William (@w1lliamrocha) April 6, 2023

eu nunca vou perdoar o evaristo pelo rap que o zé felipe fez. — aline ramos (@_alineramos) April 5, 2023

Eu tô rindo tanto kkkkkkkk ninguém jamais imaginaria que o Zé Felipe faria um rap respondendo o Evaristo, nenhum roteirista jamais pensaria em algo assim kkkkkkkkkk https://t.co/Umk8HDVCz1 — Verônica Domingues (@veronicadomings) April 5, 2023

Virginia completa 24 anos e ganha linda declaração de Zé Felipe

Dia de festa para Virginia Fonseca! Nesta quinta-feira, 06, a influenciadora digital está completando mais um ano de vida. No início da madrugada, o marido, Zé Felipe, deixou uma linda homenagem nas redes sociais!

O cantor compartilhou alguns cliques em que aparece com a amada, mãe de suas duas filhas, Maria Alice, de um ano e 10 meses, e Maria Flor, de apenas cinco meses. Em seu feed no Instagram, o filho de Leonardo (59) declarou todo seu amor pela empresária ao comemorar a chegada dos 24 anos dela.

"@virginia hoje é seu aniversário, mas o presente é meu... de estar com você todos os dias. É ter você do nosso lado! Me sinto completamente perdido sem você por perto. Somos como um só. Obrigado por ser assim, exatamente como você é! Que Deus possa te abençoar cada dia mais e te encher de saúde. Você tem um brilho especial, ninguém nesse mundo jamais conseguirá apagar! Ele vem de dentro de você. Que seja mais um aniversário juntos para os próximos que virão. Você é o amor da minha vida. Sempre vou te defender, te valorizar e estar do seu lado. Te amo cada dia mais! Parabénsssss", disse ele.

