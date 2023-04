Virginia Fonseca completa 24 anos e recebe declaração de Zé Felipe: ''Somos como um só''

Após polêmica com Evaristo Costa, cantor Zé Felipe celebra o aniversário da mulher, Virginia Fonseca, com uma linda homenagem apaixonada

Dia de festa para Virginia Fonseca! Nesta quinta-feira, 06, a influenciadora digital está completando mais um ano de vida. No início da madrugada, o marido, Zé Felipe (24), deixou uma linda homenagem nas redes sociais!

Após sair em defesa da esposa em polêmica com o jornalista Evaristo Costa (46), o cantor compartilhou alguns cliques em que aparece com a amada, mãe de suas duas filhas, Maria Alice, de um ano e 10 meses, e Maria Flor, de apenas cinco meses.

Em seu feed no Instagram, o filho de Leonardo (59) declarou todo seu amor pela empresária ao comemorar a chegada dos 24 anos dela.

"@virginia hoje é seu aniversário, mas o presente é meu... de estar com você todos os dias. É ter você do nosso lado! Me sinto completamente perdido sem você por perto. Somos como um só. Obrigado por ser assim, exatamente como você é! Que Deus possa te abençoar cada dia mais e te encher de saúde. Você tem um brilho especial, ninguém nesse mundo jamais conseguirá apagar! Ele vem de dentro de você. Que seja mais um aniversário juntos para os próximos que virão. Você é o amor da minha vida. Sempre vou te defender, te valorizar e estar do seu lado. Te amo cada dia mais! parabénssssssss", disse Zé na legenda da publicação. "Amém amor!!! Te amo mais que tudo!! Obrigada por tudooooo", agradeceu Virginia nos comentários.

Confira a declaração de Zé Felipe para Virginia Fonseca:

Zé Felipe defende Virginia e enfrenta Evaristo Costa em aúdio

O cantor Zé Felipe não engoliu o pedido de desculpas de Evaristo Costa e publicou um áudio polêmico nas redes sociais nesta quarta-feira, 05. Ele compôs uma música em que defende Virgínia Fonseca das críticas e faz comentários contra a postura do ex-Globo.

Improvisada, a música cita indiretamente o jornalista e elogia a influenciadora. "Eu peço respeito com a minha família, com minhas Marias, com minha Virgínia/ Ela sempre o 'trampando' a mil, sempre no corre, mas nunca caiu”, diz o cantor logo no início.

Sem citar nominalmente Evaristo Costa, o cantor se refere ao profissional como otário. "Tu tem 46 (…) não é mais um menino e devia ter noção”, afirma.

O jornalista causou polêmica ao alfinetar a empresária sobre a maternidade. Em vídeo em que a primogênita dela e de Zé Felipe, Maria Alice, aparece chorando para tomar vacina e pede o colo da babá, Evaristo disparou: "Já ouviram falar: 'mãe é quem cria'?"

Virginia apareceu chorando na web e fez um desabafo sobre as críticas por conta da maternidade. "Nunca julguem uma mãe. Mãe é mãe e ela sempre vai fazer o melhor pelo seu filho. Evaristo Costa, arrasou com seu comentário super desnecessário e já fez meu dia ficar uma m****", disparou ela.

