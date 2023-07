Esposa de Arlindo Cruz posta vídeo com o cantor e se declara: ''Nosso amar''

Babi Cruz, mulher de Arlindo Cruz, exibe momento de carinho com o artista, que sofreu AVC em 2017, em registro no hospital

A esposa de Arlindo Cruz, Babi Cruz usou as redes sociais nesta quinta-feira, 6, para compartilhar um momento carinhoso ao lado do marido, de 64 anos, que sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) em 2017.

No registro, postado em seu perfil no Instagram, ela aparentemente posou com o compositor no hospital. Mesmo após assumir um novo relacionamento, a mãe dos filhos de Arlindo mantém os cuidados com o artista.

Babi apareceu abraçando e beijando a testa de Arlindo no hospital, que tem vivido os últimos anos em um estado delicado, já que não consegue mais falar e necessita de cuidados constantes em casa, com ajuda de equipe médica. Arlindo chegou a passar por diversas cirurgias desde o AVC e também faz tratamento com óleo de cannabis.

"O nosso amar vai além do meu querer, transcende a matéria, é da alma, do espírito", escreveu Babi Cruz na legenda da postagem, usando a música Além do Meu Querer.

Em 2022, Babi conheceu o empresário André Caetano durante a campanha para deputada estadual e os dois engataram um romance, que se tornou público e causou bastante polêmica.

Confira Babi Cruz com Arlindo Cruz:

Filha de Arlindo Cruz e Babi Cruz fala sobre novo romance da mãe

A influenciadora digital Flora Cruz abriu o jogo sobre como é a relação familiar com o irmão, Arlindinho Cruz, e os pais, Babi Cruz e Arlindo Cruz, já que todos vivem na mesma casa no Rio de Janeiro há alguns meses e ainda contam com a companhia do filho dela, Ridan, de 4 anos. Além disso, ela citou a nova fase na vida de sua mãe, Babi, que assumiu um novo namoro há pouco tempo.

Ao falar sobre a mãe, ela apenas comentou: “Conseguiu seguir em frente”. Então, ela contou que todos são muito unidos e se apoiam em todos os momentos. "Somos um grudinho. Todo mundo tem as suas diferenças, as suas vontades. Nem tudo é um mar de rosas, mas somos muito felizes. Aqui é amor pra mais de metro. Tem gente que quer atentar nosso juízo. Quanto mais tentam, mais grude a gente está, mais colado. Quando um erra, a gente está ali para passar junto. A nossa base é o amor", disse ainda.