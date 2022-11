Esposa de Alok, Romana Novais comemora alta hospitalar da filha caçula, Raika

Filha caçula de Romana Novais com o DJ Alok, Raika tinha sido internada por pneumonia mas recebeu alta hospitalar

CARAS Digital Publicado em 04/11/2022, às 14h07

Raika (01), a filha caçula do DJ Alok (31) com a médica Romana Novais (31) recebeu alta hospitalar após internação, nesta sexta-feira, 4. Com quase dois anos de idade, a pequena tinha dado entrada em um hospital em São Paulo com um quadro de pneumonia, diagnosticado nos últimos dias.

No Instagram, a influenciadora contou que Raika teve alta e celebrou a notícia em um vídeo no qual se diverte ao lado da filha. Na legenda, ela agradeceu: "Adivinha quem está de alta? Obrigada por todas as orações e mensagens de carinho, pessoal. Vencemos mais uma juntas, glória a Deus".

Nessa quinta-feira, 03, em seus stories no Instagram, a médica, que também é mãe de Ravi (02), chegou a compartilhar com seus seguidores que ficou três noites sem conseguir dormir, em razão do estado de saúde da filha.

“Raikinha está internada com pneumonia e hoje acordou bem melhor. Olha a alegria. Possivelmente, amanhã, ela terá alta médica“, contou ela. “Como foi a noite filha? Dormimos agarradinhas! Te amo tanto Raika”, continuou. “Depois do susto, ela está bem! Volto aqui quando ela estiver descansada para contar pra vocês. Nem parece que deixou a mamãe sem dormir por três noites“.

Desabafo

Recentemente, Romana fez um desabafo em suas redes sociais após ser criticada por conta da alimentação de seus filhos. Ela foi questionada por um internauta sobre não dar doces aos herdeiros. "Acho muita frescura com essa questão da educação alimentar", comentou um seguidor.

Assim que viu a mensagem, Romana fez questão de responder e explicou o motivo da sua decisão. "O meu pai desenvolveu diabetes tipo 2, se tornou paciente renal crônico, precisou fazer transplante renal. Eu sei o quanto se preocupar com a alimentação faz diferença!", começou ela.

"Educo meus filhos para eles desde cedo saberem a importância de se cuidarem e terem uma relação saudável com a comida. E eu faço o mesmo por mim. Isso é uma coisa que só eu posso fazer por mim mesma. Saúde é um assunto que eu levo muito a sério. Meu corpo, meu templo!", escreveu a influenciadora.