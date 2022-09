Romana Novais rebate críticas sobre alimentação dos filhos: "Saúde é um assunto que eu levo muito a sério"

A médica e influenciadora digital Romana Novais desabafou após receber críticas sobre a forma que cuida da alimentação de Ravi e Raika

CARAS Digital Publicado em 27/09/2022, às 21h16

Romana Novais (31) usou as redes sociais para rebater algumas críticas após expor a forma que ensina os filhos, Ravi (2) e Raika (1), sobre a alimentação. As crianças são fruto de seu relacionamento com o DJ Alok (31).

Nos Stories do Instagram, a médica e influenciadora digital abriu uma caixa de perguntas e foi questionada por um internauta sobre não dar doces aos herdeiros. "Acho muita frescura com essa questão da educação alimentar", comentou um seguidor.

Assim que viu a mensagem, Romana fez questão de responder e explicou o motivo da sua decisão. "O meu pai desenvolveu diabetes tipo 2, se tornou paciente renal crônico, precisou fazer transplante renal. Eu sei o quanto se preocupar com a alimentação faz diferença!", começou ela.

E acrescentou: "Educo meus filhos para eles desde cedo saberem a importância de se cuidarem e terem uma relação saudável com a comida. E eu faço o mesmo por mim. Isso é uma coisa que só eu posso fazer por mim mesma. Saúde é um assunto que eu levo muito a sério. Meu corpo, meu templo!", completou a influencer.

Confira a resposta de Romana Novais:

Reprodução/Instagram

Momento com os filhos

Nesta segunda-feira, 26, Alok encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar uma sequência de cliques ao lado dos filhos, Ravi e Raika. Nos cliques, o DJ aparece em um momento de descontração com os herdeiros em seu jatinho particular. Ao compartilhar os cliques em família nas redes sociais, ele aproveitou para se declarar. "Tudo por vocês!", escreveu o artista.

