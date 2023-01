De biquíni, Sheila Mello faz meditação e é criticada na web: ''Totalmente sem noção''

Dançarina Sheila Mello é alvo de críticas nas redes sociais ao publicar vídeo em que aparece meditando de biquíni

A dançarina Sheila Mello (44) apareceu recarregando as energias em vídeo publicado nas redes sociais no domingo, 29. No entanto, a loira foi alvo de críticas.

No registro publicado em seu feed no Instagram, a famosa surgiu fazendo meditação com um biquíni colorido de cortininha. Nos comentários do post, ela foi acusada de sensualizar o momento.

"Alimente sua energia vital, faça ser prazer habitar a própria pele, o movimento te faz brilhar e reluzir. Confia no seu corpo, ele é potente ferramenta de revolução!", escreveu Sheila ao legendar a publicação.

Os seguidores criticaram a dançarina. "A vergonha que ela deveria ter sentido, eu senti aqui", "Você precisa é de Deus", "Vergonha no débito e crédito... Isso é típico de coisa muito pessoal e muito íntimo, povo apela demais!", "Ir pra igreja com roupa decente ninguém quer...", "Afff! Que é isso?? Totalmente sem noção, vergonha alheia", "Tem que tá de biquíni?", "Que necessidade de aparecer", "Será que incorporou, misericórdia", disseram.

Alguns internautas saíram em defesa de Mello: "Lendo os comentários e vendo aqui que a evolução espiritual está longe de alcançar muita gente", "Por que esse povinho mal amado não vão cuidar da própria vida?", "O poder do autoconhecimento, poucos entendem sobre isso!"

Confira Sheila Mello meditando:

Sheila Mello rebola muito na praia com amigas

A dançarina Sheila Mello mostrou toda a sua beleza e boa forma ao compartilhar um novo vídeo de um momento de diversão. A estrela apareceu dançando e rebolando em uma praia com as amigas.

Nas imagens, ela surgiu apenas de biquíni fininho e estampado ao demonstrar o seu talento para a dança. Além disso, ela deixou à mostra sua barriguinha chapada e as pernas torneadas. Na legenda, ela compartilhou uma poesia de Carlos Drummond de Andrade: “Lembrete / Se procurar bem você acaba encontrando / Não a explicação (duvidosa) da vida, / Mas a poesia (inexplicável) da vida”, escreveu.

