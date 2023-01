De biquíni fininho, Sheila Mello rebola na praia com as amigas

Sheila Mello ostenta sua beleza natural ao compartilhar vídeo dançando em uma praia com suas amigas

A dançarina Sheila Mello mostrou toda a sua beleza e boa forma ao compartilhar um novo vídeo de um momento de diversão. A estrela apareceu dançando e rebolando em uma praia com as amigas.

Nas imagens, ela surgiu apenas de biquíni fininho e estampado ao demonstrar o seu talento para a dança. Além disso, ela deixou à mostra sua barriguinha chapada e as pernas torneadas.

Na legenda, ela compartilhou uma poesia de Carlos Drummond de Andrade: “Lembrete / Se procurar bem você acaba encontrando / Não a explicação (duvidosa) da vida, / Mas a poesia (inexplicável) da vida”, contou.

Na última quinta-feira, 26, Sheila Mello surpreendeu os fãs ao mostrar fotos de topless. Ela apareceu sem a parte de cima do biquíni ao tomar um banho de mar e quase mostrou demais. "Estou num processo forte e dolorido essa semana no Tantra Camp, onde olhei nos olhos dos meus fantasmas e com a força das deusas me limpei, me nutri, cortei muitas cabeças (metaforicamente), inclusive a minha.

Cansa procurar fora, a felicidade, o amor, a segurança, a aprovação! É potente saber que o que precisamos tá mais perto do que imaginamos, tá dentro! É aqui! É em nós!", afirmou ela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sheila Mello♌️👩‍👧💃🏼 (@sheilamello)