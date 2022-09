Datena conta que passa mal por causa de problema de saúde

Datena revela que sofre na hora de se alimentar fora de casa por causa de uma limitação de sua saúde

Nesta quarta-feira, 21, durante o programa Brasil Urgente, na Band, o apresentador José Luiz Datena (65) revelou que vem sofrendo alguns transtornos por conta de sua diabetes, doença que enfrenta há anos. Enquanto conversava com Catia Fonseca, ele falou sobre como é importante as marcas produzirem alimentos pensando nas pessoas com tal comorbidade. O jornalista diz que passa mal quando vai a um restaurante e não consome produtos que são direcionados para diabéticos.

“Tem tanta gente diabética. Com a alimentação de hoje você quase não percebe (a diferença entre açúcar e outros adoçantes). Eu já como, há mais de 30 anos, sem açúcar e pouco sal, quase nenhum sal. Eu não percebo diferença nenhuma quando eu como comida do jeito que eu tenho que comer. Agora quando eu vou a um restaurante, quando eu boto a comida na boca, eu passo mal na hora. Está ficando cada vez mais próximo do açúcar”, explicou.

“Outro dia eu tive uma hipoglicemia. Baixou a glicemia, eu tive que tomar refrigerante desses que tem muito açúcar, eu já não gostei do sabor. Eu prefiro diet. É um negócio impressionante. Você vai se adaptando e tem que ser pela alimentação. Os remédios ajudam, claro, mas se você não mantiver uma alimentação de acordo, realmente as complicações do diabetes são terríves”, relatou para sua colega de emissora.

Neta de Datena é internada e apresentador aparece abalado ao vivo

Datena abriu o seu programa, Brasil Urgente, muito abalado com a situação que sua neta está enfrentando. A criança de apenas seis anos está internada com pneumonia. Camila está hospitalizada em Goiânia, com uma situação que está deixando o jornalista preocupado.

“Não estou no clima porque minha netinha está internada lá em Goiânia. Minha neta de seis anos, a Camilinha está internada com pneumonia e estou preocupado”, disse Datena. “Estou rezando muito aqui pra que dê tudo certo”, continuou.