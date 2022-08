Neta de Datena é internada e apresentador aparece abalado ao vivo: “Rezando muito”

Neta de Datena é internada com quadro de saúde preocupante e apresentador pede forças no Brasil Urgente

Nesta segunda-feira, o apresentador da Band José Luiz Datena (65) abriu o seu programa, Brasil Urgente, muito abalado com a situação que sua neta de seis anos está enfrentando. A criança está internada com um quadro de pneumonia.

Camila está hospitalizada em Goiânia, situação que está deixando o jornalista aflito e preocupado, visto que ele se encontra em São Paulo devido ao seu programa na Band.

“Não estou no clima porque minha netinha está internada lá em Goiânia. Minha neta de seis anos, a Camilinha está internada com pneumonia e estou preocupado”, disse Datena em conversa com Cátia Fonseca (53).

“Estou rezando muito aqui pra que dê tudo certo”, continuou.

Cátia, apresentadora do Melhor da Tarde, mandou forças à família e tentou acalmar o amigo e colega de trabalho. “Vai ficar bem logo, você vai ver. Já deu certo, já está bem! Deixa na mão de Deus né?”.

Datena desabafa após internação díficil que sofreu por causa da Covid-19

No mês de julho, Datena surpreendeu a todos ao dar seu depoimento sobre seu período com Covid-19. O apresentador contou como estava se sentindo e como chegou a ter momentos difíceis na luta contra o vírus.

Conversando com Cátia Fonseca (53), Datena contou que pensou que pudesse morrer. “A coisa dessa vez foi feia. Vou contar uma coisa pra você, a trombada foi feia. Há muito tempo já venho alertando as pessoas que essa história da Covid não acabou. A gente abriu a guarda muito cedo, pra continuar usando máscara, eu fiz isso com quatro doses de vacina. Todo mundo tem que tomar essas atenções porque, de repente, tem gente que pega e não sente nada. Eu quase bati o sino. Pelo menos uns dois dias eu senti que não ia passar por essa daí. Foi uma paulada violenta”, disse ele.

