Claudia Alencar segue sem previsão de alta após 3 meses de internada

"A atriz vem tendo melhoras significativas no processo de recuperação da sua enfermidade", informou a assessoria de imprensa de Claudia Alencar

A atriz Claudia Alencar, de 73 anos, segue internada na Clínica São Vicente, na Gávea, Zona Sul do Rio de Janeiro. A assessoria de imprensa informou nesta segunda-feira, 11, que a artista não tem previsão de alta.

"Claudia Alencar, vem, através de sua assessoria, apresentar NOTA DE ESCLARECIMENTO aos fãs e a imprensa. A atriz vem tendo melhoras significativas no processo de recuperação da sua enfermidade que, segundo os médicos, se trata de uma síndrome miofascial pós-infecção sistêmica, onde inclusive a coluna vertebral foi afetada com componente nevrálgico", diz o começo da nota enviada à Quem.

E completaram: "Claudia Alencar já retornou os movimentos, conseguindo andar há cerca de 3 (três semanas) mas, por prudência, continuamos sem previsão de alta. Agradecemos todo o carinho que vem sendo dispensado à atriz neste momento delicado."

A atriz foi internada no dia 17 de dezembro do ano passado, e passou por uma cirurgia na coluna vertebral para retirar a secreção com a bactéria estafilococos. Claudia precisou a ser intubada, e no dia 27 do mesmo mês, foi extubada. Poucos dias depois, ela começou a se alimentar sozinha.

Vale lembrar que a última aparição de Claudia na TV foi em uma participação na novela 'Rocky Story', da Globo, em 2017.

Filho de Claudia Alencar faz revelação sobre a atriz

O filho de Claudia Alencar, Yann Hatchuel, revelou novos detalhes sobre o quadro de saúde da mãe. Por meio da assessoria de imprensa da mãe, o rapaz contou que a atriz está com dores e não consegue mais andar. Os médicos estão investigando para entender o que aconteceu.

"Fico aliviado que a infecção bacteriana está bem controlada, mas agora me preocupo com esse novo problema. Mesmo após a cirurgia e com a infecção em estado mais agudo, minha mãe andava bem. A medida que esse mês foi passando, dores começaram a surgir e piorar. Nesse momento, ela não está mais andando. Torço muito que consigam desvendar o diagnóstico para poderem tratar o que acontece. Está muito difícil", disse ele.