Carlos Alberto de Nóbrega recebe alta hospitalar após internação

O apresentador Carlos Alberto de Nóbrega precisou ficar internado após testar positivo para a covid

Carlos Alberto de Nóbrega, de 87 anos, recebeu alta hospitalar nesta segunda-feira, 21. O apresentador estava internado no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, desde a última quinta-feira, 17, após apresentar sintomas de grife forte e febre alta. Ele foi levado ao hospital e foi diagnosticado com covid-19.

A mulher do humorista, Renata Domingues, que também testou positivo para a doença, foi a responsável por comunicar a alta. No Instagram, ela postou uma foto sorridente ao lado do marido, que comanda o programa A Praça É Nossa, no SBT, e fez um agradecimento.

"Estamos de alta, viva… a covid nos pegou e a gente se tratou. Agradeço a Deus a todo momento! Por me trazer calma, esperança e certeza que tudo é da vontade dele… dias difíceis e superados. Cada obstáculo, saio mais forte!!! Obrigada, obrigada. Se cuidem!!", escreveu ela na legenda da publicação.

Quando Carlos Alberto estava internado, o filho do artista, Marcelo de Nóbrega, chegou a atualizar o quadro de saúde do pai, que até então, não tinha previsão de receber alta. "Ele está bem, o exame confirmou Covid, mas ele tomou todas as vacinas e permanecerá internado para monitorar. Sem previsão de alta, mas do jeito que está melhorando, deve ir logo para casa", disse ele ao colunista Lucas Pasin, do site UOL.

Em 2021, o marido de Renata também foi internado após testar positivo para a covid. Quando recebeu alta, ele agradeceu as orações que recebeu dos fãs. "Nós vencemos. Vencemos porque vocês oraram muito por mim. Pelas centenas de mensagens de amigos, por ter uma equipe médica que cuidou de mim com muito amor, essa equipe de enfermagem que mais cuidou com muito amor", disse ele na ocasião.

Confira a publicação:

Contrato renovado

Carlos Alberto de Nóbrega renovou seu contrato com SBT. Em seu perfil no Instagram, o apresentador do programa A Praça É Nossa compartilhou uma foto ao lado do diretor financeiro da emissora e revelou que seguirá na empresa até 2025.

"No dia de hoje, ao lado do Júlio (Dantas, diretor financeiro do SBT) meu grande amigo, assinei meu contrato que irá até janeiro de 2025. Devo isso a vocês, meus eternos telespectadores, que sempre me prestigiam. E vamos para que em 2025 eu assine outro contrato", escreveu ele.