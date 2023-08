Carlos Alberto de Nóbrega é internado em hospital de São Paulo

O apresentador Carlos Alberto de Nóbrega não estava se sentindo bem desde o começo da semana e precisou ser levado para o hospital

O apresentador Carlos Alberto de Nóbrega, de 87 anos, precisou ser internado no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo. A informação é do site do SBT. Segundo a publicação, o artista, que comanda o programa humorístico A Praça É Nossa, foi diagnosticado com Covid-19.

A esposa do artista, Renata Domingues, informou que ele desde o começo da semana ele está com tosse e febre alta, alguns dos sintomas da doença. Até o momento, o hospital não deu mais detalhes sobre o quadro de saúde do apresentador.

Vale lembrar que em 2021, Carlos Alberto também foi hospitalizado após testar positivo para a covid-19. Após se curar, ele usou as redes sociais para fazer um agradecimento especial à equipe médica e a todas as pessoas que oraram por ele.

"Nós vencemos. Vencemos porque vocês oraram muito por mim. Pelas centenas de mensagens de amigos, por ter uma equipe médica que cuidou de mim com muito amor, essa equipe de enfermagem que mais cuidou com muito amor. Obrigado meus velhos amigos e doutores, David Uip e Roberto Kalil. E agradecer finalmente mais uma vez a Deus e minha família. Bendito aquele que tem vocês. Minha esposa Renata, meus filhos e netos! Estou de volta!!!!", disse ele ao surgir ao lado dos profissionais da saúde.

Problema grave de saúde

Em setembro do ano passado, Carlos Alberto assustou os fãs ao anunciar que foi internado após descobrir problemas pulmonares causados por uma infecção viral. Na ocasião, ele fez uma participação ao vivo no podcast O Pod é Nosso, diretamente do hospital, e explicou seu quadro clínico. "Estou no semi-intensivo, fazendo um tratamento pulmonar", disse ele.

Renata também falou sobre a saúde do amado e revelou que os médicos estavam realizando exames para descobrirem o que causou sua condição: "Eu não sei ainda qual é o vírus. Ele está lá [no hospital] por outros cuidados também com relação a vias aéreas. Mas graças a Deus está tudo bem", explicou ela.