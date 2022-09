Carlos Alberto de Nóbrega é internado após descobrir doença séria: "Semi-intensivo"

Aos 86 anos, humorista Carlos Alberto de Nóbrega é internado após descobrir doença séria e surpreende ao revelar detalhes

15/09/2022

O humorista e apresentador Carlos Alberto de Nóbrega (86) assustou os fãs na noite da última quarta-feira, 14, ao anunciar que está internado após descobrir problemas pulmonares causados por uma infecção viral.

Diretamente do hospital, o comediante fez uma participação ao vivo no podcast O Pod é Nosso e explicou a situação aos admiradores do programa relatando um pouco mais do seu quadro clínico: "Estou no semi-intensivo, fazendo um tratamento pulmonar", disse ele.

De acordo com a esposa do artista, a nutróloga Renata Domingues, os médicos estão realizando exames para descobrirem o que causou sua condição: "Eu não sei ainda qual é o vírus. Ele está lá [no hospital] por outros cuidados também com relação a vias aéreas. Mas graças a Deus está tudo bem", explicou ela.

Já sobre a alta hospital, ele revelou que deve voltar para casa até o fim da semana, se tudo ocorrer bem: "Segunda-feira, se Deus quiser, eu volto a trabalhar", finalizou o funcionário do SBT.